獨家／北港媽祖顯靈了？！助他拍台灣「朝聖大道」一口氣奪11面世界金牌
資深記者鍾志鵬 / 雲林報導
台灣每一年的《白沙屯媽祖遶境》，早已是國際矚目的宗教盛事。2025年更創下 32萬人報名參與的驚人紀錄。一位在北港朝天宮附近開文具店的男子蔡奇璋，擠在人海中用相機記錄一切。萬萬沒想到，這一張張來自信仰現場的照片，竟一路走向紐約、倫敦，以「北港進香」、「朝聖大道」、「北港朝天宮迎媽祖」等作品，為台灣奪得11面世界攝影金牌。
北港朝天宮媽祖顯靈了！ 助文具店老闆世界攝影比賽得金牌
蔡奇璋謙虛說，自己的主業是在北港街上開設傳統文具店，因為喜歡攝影，想為北港留下媽祖遶境的一切紀錄，「信仰，讓我跨出一步；世界很大，好奇心很小，但它帶我遇見了一句剛剛好的肯定。」。這句剛剛好的肯定，背後有世界級的意義。
因為他連續參加參加《2025 Global Photography Awards GPA全球攝影大賽》、《2025 London Photography Awards 英國倫敦國際攝影比賽》、《2025 MUSE Photography Awards 繆思國際攝影比賽》、《2025New York Photography Awards 美國紐約國際攝影大賽》。以「北港進香」、「朝聖大道」、「北港朝天宮迎媽祖」獲得11面金牌、5面銀牌。
他拍的不是熱鬧而已 而是一種「我們為什麼願意走這麼遠」的信仰力量
其中有投10中10奪得10面金牌、投四中四1金3銀，非常厲害。每一張照片，都是蔡奇璋擠在幾十萬人中拍得不容易。記錄遶境的人群、科儀、陣頭，將台灣宮廟美麗的雕樑畫棟、色彩炫麗的陶燒與看不見卻力量強大的媽祖信仰力量拍下來，當作品在世界發光，感動世界時，所有的汗水、勞累，都化成欣慰的微笑。
他拍的不是熱鬧而已，而是一種「我們為什麼願意走這麼遠」的集體答案。這正是影像最動人的地方。蔡奇璋說，能將北港媽祖、白沙屯媽祖國家重要的無形文化資產拍下來，更期許自己在「持續學習的路上，讓努力繼續發光」，不論是得金牌或是銀牌，會帶著大家的鼓勵， 繼續學、繼續拍、繼續用照片說故事。期許有一天，可以把更好的作品，帶給大家，讓世界能看見台灣-雲林-北港小鎮！。
