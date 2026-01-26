獨家／北港溪「野溪溫泉」爆紅 遊客闖便道險遭落石砸
冬季枯水期的南投北港溪峽谷，因為有野溪溫泉秘境在網路上爆紅，日前有民眾進入峽谷賞景，卻意外遇到落石掉下，一群人差點就被砸傷，立刻拔腿狂奔，《EBC東森新聞》也實際到場直擊，發現禁止進入的鐵門大開，一堆遊客大包小包像是旅遊團一樣，甚至還有吉普車跟機車都直接開進去，彷彿成了開放秘境一樣，但因為無法可罰，所以只能公告遊客任何後果自行負責。
峽谷步道山明水秀，民眾邊走邊逛超愜意，但疑似有落石掉落，所有人全部抬頭往上看，嚇得拔腿狂奔。
險遭落石砸蘇先生：「快逃哈哈哈。」
以為是朋友惡搞丟石頭，沒想到會是落石，蘇先生也把影片PO網發文，奉勸要去溫泉秘境的人，帶安全帽買保險因為落石，真的會送你離去。
險遭落石砸蘇先生：「就有聽到石頭撞擊的聲音，走到一半就是覺得說，是不是後面的人在玩，或者是前面的人在踢石頭，之後才發現，原來是上面掉下來的，就比較緊張啊，就跑得滿心急的啦。」
車子開進溪床內，眼前壯闊的峽谷地形，讓人看了心曠神怡，這裡是位於南投仁愛惠蓀林場內的北港溪秘境，有天然的一線天峽谷地形，還有野溪溫泉能泡，每年冬季枯水期一到，就會吸引一堆人開車騎車朝聖冬季限定美景。
登山山友：「下面那個一線天，真的很漂亮，在進去就是有泡腳的溫泉，還有泡身體的。」
要進入北港溪，一定會走便道，但這條路是為了養護能高大圳而興建的，地震多氣候不佳山區路況差，有落石民眾就容易受傷，雖然入口處有設柵門，禁止民眾通行，但記者到場直擊大門敞開，山友們進出自如。
登山山友：「以前是從那邊高繞下去嘛，正常來講他是禁止進入，現在是有開放的可以進去。」
其實在閘門處能看見貼了各種公告，提醒民眾禁止進入，但民眾硬闖的事件，發生過不只一次，山友揹著大登山包拄著杖，踏過大石頭翻過欄杆，還有越野車側翻卡在溪床，騎士摔車被落石砸手等意外事故發生，並非開放的觀光休憩路線，民眾闖入卻無法可管，北港溪秘境並未開放，沒關閉閘門是為了方便施工，讓工程車能通行，隱藏秘境吸引遊客闖入，無法可管民眾要是出事，後果也只能自行負責。
