獨家／北車恐怖攻擊2死7傷 凶嫌家搜出「製造汽油彈工具」

今（19）日下班時間捷運台北車站、中山站發生重大攻擊，檢方從凶嫌住處查扣作案工具。（圖／東森新聞）





今（19）日下班時間捷運台北車站、中山站發生重大攻擊，27歲的男子張文持刀、煙霧彈攻擊，造成7人受傷、2人死亡，死者包含張文。行政院長卓榮泰晚間8時到現場，表示目前全力調查中。另外，本台獨家掌握，檢方在張文的住處搜出並查扣製作汽油彈的工具，詳細犯案動機仍待釐清。

卓榮泰表示，目前在檢察官指揮下，已前往張文住處搜索，發現製造煙霧彈相關工具及材料，全力分析動態、人際交往關係，釐清犯案動機。

卓榮泰指出，現場除了煙霧彈之外，還有焚燒的汽油彈，凶嫌張文身穿防彈衣、頭戴面具，研判為蓄意丟擲煙霧彈，並且手持長刀進行無差別攻擊，強調一定要徹夜查出犯案動機，避免再度發生類似事件，目前一切由檢察官偵辦。

據了解，凶嫌張文是桃園人，但住在台北車站附近，俗稱「垃圾巷」的一處租屋處，在犯案前不久才搬到該處，當時因搬家沒收到教召令，沒去報到而被發布妨害兵役。

