獨家／北車遭擲4顆煙霧彈！男吸毒煙疑刀傷命危 嫌犯「帶刀」逃逸

社會中心／程正邦報導

北車M8出口遭擲「煙霧彈」攻擊，40歲男吸入毒煙命危、防毒面罩嫌犯帶刀逃逸。(圖/翻攝畫面)

台北車站卻在今（19）日傍晚陷入一場空前的恐慌。下午約5時30分，正當無數通勤族湧入捷運站準備返家時，北捷台北車站M7出口（公園路側）驚傳遭不明人士連續丟擲4顆煙霧彈。現場瞬間被刺鼻惡臭的濃煙吞噬，伴隨著震耳欲聾的爆裂聲，造成一名年約40歲的男子當場倒地、失去呼吸心跳（OHCA），《三立新聞網》掌握獨家消息，傷者身上疑似有刀傷，嫌犯自己戴著防毒面具帶刀逃逸，目前全案正朝恐怖攻擊或蓄意傷人方向偵辦。

「防毒面罩男」現身 手拿30公分長刀

這起震驚雙北的攻擊事件發生在傍晚5時許，目擊者透露，當時一名穿著深色衣物的男子，臉上竟然戴著專業的「防毒面罩」，在M7出口附近不明原因突然丟出數顆類似煙霧彈的物體。據了解，現場至少傳出四聲爆裂響動，隨後濃烈的灰白色煙霧迅速瀰漫至地下一層月台及大廳層。

更令現場民眾毛骨悚然的是，消息指出該名嫌犯身上疑似手拿30公分長刀，在丟擲完煙霧彈後，趁著人群驚慌推擠之際逃離現場。現場濃煙濃度極高，許多旅客即便戴著口罩仍感到呼吸困難、眼睛劇痛，有人邊跑邊驚喊「火災了！」、「有人放毒氣！」，引發嚴重的推擠與恐慌。

據悉，嫌犯有帶刀、用拖車裝煙霧彈，警方初判丟四顆，傷者可能有刀傷。(圖/翻攝畫面)

生死一瞬間：40歲男吸入煙霧倒地命危

在這場混亂中，一名年約40歲的男性旅客因躲避不及，疑似吸入過量刺鼻煙霧，當場在通往出口的階梯處昏迷倒地。據悉，站務人員與熱心民眾第一時間上前查看，發現該男已無意識且生命徵象微弱，隨後抵達的救護人員立即在現場施以CPR急救，並緊急送往最近的台大醫院搶救。

受此事件影響，台北捷運公司緊急採取應變措施。為了避免更多旅客吸入不明煙霧，板南線及淡水信義線曾短暫採取「過站不停」模式，並由警方全面封鎖M8出口。現場瀰漫著一股揮之不去的化學惡臭，直到晚間6時許，行控中心確認煙霧散去後，捷運營運才陸續恢復正常，但現場氣氛依舊緊繃。

警政首長坐鎮：全城緝捕帶刀嫌犯

案發後，台北市警察局局長李西河親自趕赴現場坐鎮指揮，並指示刑事警察大隊與中正一分局組成專案小組全力追緝。警方目前已調閱站內外數十支監視器，鎖定這名戴著防毒面罩、動作俐落的嫌犯。由於案發時間點與地點極其敏感，警方不排除嫌犯具有特定目的或報復社會之動機。

目前，警方已在現場採樣煙霧殘留物，準備送往刑事局鑑識中心進行化驗，以確認煙霧是否含有有毒化學成分。截至晚間發稿為止，涉案嫌犯仍在大台北地區流竄，警方呼籲民眾若在捷運周邊發現可疑人事物，應立即報警。這起「北車煙霧彈案」已讓原本應該平靜的週末前夕，籠罩在不安的治安陰影之下。

