獨家！北車、中山隨機恐攻 嫌犯先縱火燒汽車、機車及租屋處

接下來帶您看到民視獨家新聞，張文在北車、南西，發起隨機恐攻案件，警方追查發現，張文在捷運站無差別攻擊前，早已四處縱火，所有犯案恐怕早有預謀，民視也獨家取得監視器畫面，拍到張文手提汽油桶，在長安東路巷弄內，縱火燒車後，隨即迅速離開，同一天內，張文就燒毀一台汽車、兩台機車，先縱火燒租屋處，疑似想要分散警消注意，再犯案。

一名戴著白色安全帽的男子，就是嫌犯張文，民視獨家掌握這支監視器影像，發現他在捷運站犯案之前，來到長安東路的一處巷弄裡，從機車上提著黑色汽油桶，放在車子堆裡面，蹲在地上摸了很久，隨後突然起火燃燒，而他立刻轉頭離開，任現場被大火吞噬。

獨／隨機恐攻嫌犯先連環縱火 燒汽車、機車及租屋處

波及的車子被燒得焦黑，機車也燒到只看得到骨架。（圖／民視新聞）





消防人員接獲通報，立刻拉水線趕來滅火，就看現場濃煙不斷往上竄，火勢幾乎燒到二樓鐵皮，附近民眾看到這場景全都嚇傻。附近住戶：「聽到三聲爆炸聲，然後摩托車就燒毀就爆炸了，這台車車主大概才剛買一年多而已吧，一百八十萬就燒了警察說是隨機犯案啊。」

時間回推到下午三點左右，有民眾通報失火，雖然火勢緊急撲滅了，但被波及的車子被燒得焦黑，機車也燒到只看得到骨架，而起火點，就在火鍋店的後門，所幸沒有延燒到店面，不然後果不堪設想，但店家疑惑明明沒有和人結仇，怎麼會來挑這裡縱火。附近店家：「問了很多人沒有人認識他，沒有什麼私仇私恨什麼的，居然跑來這裡放火，真的是滿冤枉的。」受害機車車主：「就沒了啊當領沒多久而已，不到一年？一個禮拜啊、兩禮拜。」

受害車主也相當無奈，才剛牽的新車卻遇到這種事，但根據了解，張文早就計畫好一切，警方調閱街頭監視器全面追查，張文在下午3點，先在長安東路1段75號以雜物縱火，造成汽車、2台機車毀損，接著再到林森北路、長安東路縱火，連續涉嫌三起縱火，警方還沒抓到，下午四點多又回到租屋處後再放一把火，試圖把租屋處給燒了，而他如此大費周章，似乎就是想分散警方注意力，讓他可以再前往北車及中山捷運站進行恐怖攻擊，嫌犯鄰居聽聞這件事，也都不敢置信。





獨／隨機恐攻嫌犯先連環縱火 燒汽車、機車及租屋處

下午四點多張文，又回到租屋處後再放一把火，試圖把租屋處給燒了。（圖／民視新聞）





鄰居：「我也是聽到房東跟我講說我才知道，現在住還是會怕。」鄰居：「我覺得受害的人也很可憐，那我也覺得，我也其實也覺得他蠻可憐的啊，就是我其實不知道，他正在經歷什麼事情，對會讓他想要，就是需要做出這樣子的行為。」但若真的是經歷人生難關，也不該波及無辜民眾生命，更讓他的家人，如何面對社會大眾。

