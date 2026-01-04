獨家／北一女班群傳「蔣萬安演講片」師讚技巧可學習、網戰翻 校方回了

實習記者藍子瑄／台北報導

北一女中國文老師在班群分享台北市長蔣萬安的演講影片，表示是作為「學習演講技巧」的教材。（示意圖／資料庫）

校園教學是否該與政治保持距離，再度引發關注。近日有網友質疑，國文課堂中出現政治人物演講內容，擔心教師是否在教學過程中，夾帶個人立場，與「政治不入校園」原則產生衝突，相關討論迅速在網路上發酵，對此，《三立新聞網》記者致電北一女中，校方表示，將進一步了解相關情況。

有網友在Threads發文指出，北一女中一名國文老師於班群分享台北市長蔣萬安的演講影片，表示是作為「學習演講技巧」的教材，並讚賞蔣萬安「利用對比、排比、隱喻，將嚴肅的、緊張的兩岸關係與不同政治立場，拉高到政府應為民服務的高度，真精彩」。但原PO質疑，若只是學習技巧，教材選擇是否應更加多元，並點名為何偏偏選用特定政治人物的演說，認為此舉恐將個人政治立場帶入教學現場。

「學技巧還是帶立場？」演講教材掀爭議 網友兩派論戰

不少網友認為「要學的是技巧，不是立場」，直言優秀演講本就可作為教材，「全世界有幾百萬個演講，政治人物為何不能成為學習範例？」、「北一女在台北市啊拿市長舉例不行嗎？又不是拿其他縣市的人來當作範本」也有人指出，觀看政治人物演講，不代表就是支持那個政黨。

有網友舉例，國際課堂上也常引用政治人物演說作為學習素材，「以前在美國學校也會播放歐巴馬的演講學習技巧，難道就等於政治洗腦？」

不過，也有網友認為，老師身處教育環境，應更加謹慎，「高中生是否真能只吸收技巧、不被立場影響，值得討論」，不少人質疑，老師的教材選擇，可能會對學生產生潛在影響，「全世界八百萬個演講、3000萬種講話技巧學這個？屁勒跟我說沒立場放這個給學生學？」、「感覺就是不太舒服，但又說不上來哪裡不對」、「不是不能用政治人物演講，而是不要只用單一方向」。

校園界線引討論 校方如何處理受關注

事件延燒後，也引發外界對「政治不入校園」界線的討論。外界關注，教師在課堂或班級群組中使用政治人物素材，是否仍屬專業教學範疇。

對此，《三立新聞網》記者致電北一女中，校方表示，將進一步了解相關情況，待釐清事件內容後，再評估是否對學生學習造成影響。

