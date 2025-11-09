獨家》半夜偷拍女學員裸胸 康復之家男老師判刑

在台南一家康復之家擔任輔導老師的R姓男子，涉拿手機偷拍女學員的裸胸照，台南地院對他判刑四月、得易科罰金。(手機示意圖，記者王俊忠攝)

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市R姓男子在1家住宿型精神復健機構(康復之家)擔任輔導老師，被控2024年10月13日凌晨3點多趁機拿手機偷拍熟睡的女學員住民S裸露胸部。後來S女的友人借用任男手機時，發現機內存有5張S女裸乳照才意外曝光，受害女得知後氣得報警查辦，台南地院依妨害秘密偷拍罪判R男4月徒刑，得易科罰金。

這偷拍案會曝光，是受害S女的友人借用R男的手機時，在手機內發現存有5張S女的裸乳豔照，S女得知後氣得會同康復之家的人員檢視R男的手機、發覺確有上情，即報警查辦。

警方訊時，R男坦承是因個人私慾、拿手機偷拍S女裸露的胸部，共拍了5張。後來這些裸胸照片全都刪掉了！

台南地院法官考量大學畢業的R男平日素行尚佳；檢察官起訴時認為R男身為精神復健機構的老師，竟趁深夜時分偷拍女住民睡覺時的裸胸照片，造成受害女身心受創，事後也未賠償S女，應從重量刑。案發後，R男離職、轉任其他工作，因此依刑法偷拍他人身體隱私部位罪，判他4月有期徒刑，得易科罰金，還可上訴。

