獨家／半夜敲鐵門、騎車按喇叭繞圈 婦擾鄰講不聽

婦人邊按喇叭邊繞圈圈，吵得鄰居不得安寧。（圖／翻攝自路竹大小事）





高雄路竹區有一名婦人，經常在半夜敲打鐵門，還故意按汽車喇叭，甚至經常騎車載孩子，邊按喇叭邊繞圈圈，吵得鄰居不得安寧，只要有人出來勸阻，就會和她爆發口角，當地居民曾經報警，最後婦人被依社維法開罰，也有鄰居提告，被判罰3000元，但婦人罰金繳了後繼續製造噪音，擾鄰問題一樣無解。

遭控擾鄰婦人：「快去高等法院啦，去啦。」

騎車載著孩子在巷子裡，邊按喇叭邊繞圈圈，不時還對著拍攝的鄰居碎念。

當地居民vs.遭控擾鄰婦人：「不要這樣騎車啦，你要害死小孩啦。不要這樣騎車，車子來了啦。（你在擔心我）？車子來了啦，我擔心你小孩，我不是擔心你。（你還好意思擔心我小孩）。不要害到小孩子。你說不要害小孩子，（你為什麼要告我們呢）？好啦趕快去，要去哪裡趕快去，不要吵我們，趕快去不要吵我們。」

就像這樣，鄰居怎麼勸都勸不聽，還會爆發口角衝突。這裡是高雄路竹區的潭墘路，鄰居控訴這名婦人還經常在半夜敲打、製造噪音。不僅夜晚擾鄰，路口監視器也拍下，凌晨12點半，明明要騎車出門，卻跑到汽車內按了喇叭。

當地居民：「都是半夜凌晨的時候，會很大力的敲鐵門，會三不五時騎著機車，一邊按喇叭，在這裡一直不停地繞，小孩有時候晚上睡覺，被嚇到。」

記者vs.當地居民：「（有每天嗎），幾乎啦，差不多晚上12點時拍打鐵門製造聲響，常跟鄰居發生口角，口角後報警，警察就來了。」

這樣的噪音在這處住宅區長達2、3年了，當地居民試盡各種方法，都無法解決。高市路竹社西里里長馬旭來：「重點她就是吵鬧聲而已啊，這個也很多單位都有過去了啊。」

警方也不是沒有作為，獲報處理後，依社維法開罰1000元。鄰居曾提告婦人藉端滋擾，被判定開罰3000元，礙於法令，無法有更強而有力的作為。婦人噪音擾鄰，恐怕暫時還是無解。

