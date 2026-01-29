獨家／半夜敲鐵門、騎車按喇叭繞圈 婦擾鄰講不聽
高雄路竹區有一名婦人，經常在半夜敲打鐵門，還故意按汽車喇叭，甚至經常騎車載孩子，邊按喇叭邊繞圈圈，吵得鄰居不得安寧，只要有人出來勸阻，就會和她爆發口角，當地居民曾經報警，最後婦人被依社維法開罰，也有鄰居提告，被判罰3000元，但婦人罰金繳了後繼續製造噪音，擾鄰問題一樣無解。
遭控擾鄰婦人：「快去高等法院啦，去啦。」
騎車載著孩子在巷子裡，邊按喇叭邊繞圈圈，不時還對著拍攝的鄰居碎念。
當地居民vs.遭控擾鄰婦人：「不要這樣騎車啦，你要害死小孩啦。不要這樣騎車，車子來了啦。（你在擔心我）？車子來了啦，我擔心你小孩，我不是擔心你。（你還好意思擔心我小孩）。不要害到小孩子。你說不要害小孩子，（你為什麼要告我們呢）？好啦趕快去，要去哪裡趕快去，不要吵我們，趕快去不要吵我們。」
就像這樣，鄰居怎麼勸都勸不聽，還會爆發口角衝突。這裡是高雄路竹區的潭墘路，鄰居控訴這名婦人還經常在半夜敲打、製造噪音。不僅夜晚擾鄰，路口監視器也拍下，凌晨12點半，明明要騎車出門，卻跑到汽車內按了喇叭。
當地居民：「都是半夜凌晨的時候，會很大力的敲鐵門，會三不五時騎著機車，一邊按喇叭，在這裡一直不停地繞，小孩有時候晚上睡覺，被嚇到。」
記者vs.當地居民：「（有每天嗎），幾乎啦，差不多晚上12點時拍打鐵門製造聲響，常跟鄰居發生口角，口角後報警，警察就來了。」
這樣的噪音在這處住宅區長達2、3年了，當地居民試盡各種方法，都無法解決。高市路竹社西里里長馬旭來：「重點她就是吵鬧聲而已啊，這個也很多單位都有過去了啊。」
警方也不是沒有作為，獲報處理後，依社維法開罰1000元。鄰居曾提告婦人藉端滋擾，被判定開罰3000元，礙於法令，無法有更強而有力的作為。婦人噪音擾鄰，恐怕暫時還是無解。
東森新聞關心您
不良行為，請勿模仿
更多東森新聞報導
獨家／聊天裝熟！婦買蚵仔煎 稱忘帶錢一去不回
彰化市「最亂一條街」82歲婦買菜遭輾斃
新／寒流來襲瑞芳婦人雨中徘徊 警方即時救援
其他人也在看
狂砍女老師 台中男「4千字長文」控社會不滿：下輩子再當好人
【緯來新聞網】台中市大雅區今（29日）發生一起隨機砍人案，張姓男子與李姓土風舞老師發生口角，情緒失控緯來新聞網 ・ 5 小時前 ・ 175則留言
國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開
國產車大廠千金Michelle今年約21歲，長得亭亭玉立，近日因公開IG帳號，分享開的車品牌不是自家車，備受討論。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 257則留言
李多慧不甩韓職啦啦隊禁令 堅定留台：自己的人生自己選擇
柯震東與李多慧今（29）日為運動品牌合體宣傳，近來傳出韓國職棒球團禁止旗下啦啦隊員同時在台韓兩地應援。對此，李多慧表示自己並未受到影響，「我在韓國沒有活動四年了，因為我一直住在台灣，不知道韓國的消息。」不過是否會給其他韓籍啦啦隊員建議？她說：「自己的人生自己選擇。」許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前 ・ 6則留言
10年婚姻生變？鍾欣怡認了「斷聯製作人老公」 1部位出問題病況曝光
藝人鍾欣怡今日在臉書感性發文，回憶十年前準備嫁給名製作人孫樂欣時，身邊全是反對票：「妳真的要嫁給他嗎？」、「他是製作人，誘惑這麼多！」沒想到十年後，這段關係再次面臨「噤聲」挑戰。鍾欣怡坦言，去年底身體拉響警報，進入長達數月的「徹底失聲」狀態，她甚至自嘲，這段時間真的沒辦法跟老公「說話」了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 52則留言
「這1牌」100%橄欖油爆假！涉混芥花油販售 現在立刻去你家廚房檢查
有關融○國際有限公司疑似違反《食品安全衛生管理法》案件，食品藥物管理署今（1月29日）說明如下。 民眾檢舉疑似攙偽 北檢指揮檢調偵辦 本案係民眾向法務部調查局嘉義市調查站檢舉，指出融○國際有限公司疑似以芥花油混充橄欖油販售。經嘉義市調查站報請臺北地方檢察署指揮偵辦，檢調隨即展開相關調查作業。 跨縣市聯合稽查 查獲混油重新分裝販售情事 依臺北地方檢察署指揮，食品藥物管理署於1月20日會同嘉義市調查站、新北市政府衛生局及臺北市政府衛生局，前往該公司製造場所及公司所在地進行聯合稽查，以釐清產品來源、製程及標示情形。經查，業者進口「蒙○樂橄欖油」後，混合「芥花油」重新分裝，產品卻標示為「蒙○樂橄欖油」，並標示成分為「100% pure橄欖油」對外販售，涉有攙偽及標示不實情事。 問題油品已封存 設備扣押並責令全面回收 針對查獲違規情形，現場已依法封存相關橄欖油產品，並由嘉義市調查站扣押混油槽等設備。同時，已責令業者將涉案油品全面下架回收，以防止問題產品持續於市面流通。 違反食安法最重可判7年 食藥署強調絕不寬貸 本案目前已由檢調單位持續偵辦中。食品藥物管理署嚴正重申，市售食品如有標示不實情事，依常春月刊 ・ 4 小時前 ・ 24則留言
籃球／國家隊又要有台美混血了 湖人名將之子陳以傑最快7月披台灣戰袍
湖人名將萊德（Isaiah Rider Jr.）之子陳以傑（Isaiah Rider IV）去年正式取得台灣國籍，日前台灣籃協秘書長李雲翔親自赴美和他會面，他表示有很高意願未來代表國家隊出賽，最快有機會在今年U18亞洲盃披上台灣隊戰袍。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 3則留言
2026進入火象元年！唐綺陽點名「5星座」走大運 這星座上半年資源自動聚攏！
農曆新年將至《唐綺陽談星私廚》請來命理師簡少年與心理諮商師周慕姿一同聊聊馬年運勢，簡少年指出，2026年為丙午年是「超級大火年」，他形容今年世界將變化速度很快，很多事情會超出原本想像與預期的範圍，就算做了再多準備仍可能在一瞬間全盤翻轉，因此他建議「躺平」，不過簡少年說:「這個躺平不是要你放棄，而是為了看清新希望在哪裡，去接受那個截然不同的時代。」唐綺陽談星私廚 ・ 7 小時前 ・ 7則留言
習近平壓不住了？五大戰區表態兩極 網傳張又俠人馬交火、軍官爆辭職潮
中共國防部宣布調查軍委副主席張又俠與委員劉振立後，中國政局詭譎。網傳大量解放軍部隊全副武裝湧向北京，京津唐高速公路疑遭封鎖，中南海警備升級，氣氛緊張。軍中對此清洗行動反應兩極，部分戰區保持沉默，甚至有軍官爆料內部出現辭職潮。外界分析張又俠落馬可能與其「嚴重踐踏軍委主席負責制」有關，挑戰習近平權威。這波高層清洗引發軍心動盪，顯示習近平正面臨嚴峻挑戰，國際高度關注中國軍方動向。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 238則留言
裘莉驚傳「好萊塢式破產」！急賣豪宅變現 遭爆將離開美國移居海外
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）雖然名義上已結束婚姻關係，但雙方圍繞法國酒莊Château Miraval的產權官司至今仍在法庭上纏鬥。隨著官司一拖再拖，外媒近日指出，長期累積的高額法律費用，已對裘莉的財務狀況造成明顯壓力，甚至被圈內形容陷入一種「好萊塢破產」狀態。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 14則留言
IG公開後慘成箭靶！嚴凱泰女兒開賓利遭砲翻
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日公開自己的Instagram帳號，不過之前曾爆出拿爸爸的名錶給男友去變賣的風波，公開IG後竟又因為開的車是賓利不是納智捷，再度變成網友箭靶。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 48則留言
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 5則留言
還沒冷完！下波強冷空氣這天報到 「最冷時間曝光」恐達大陸冷氣團等級
氣象署表示，今（28）日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。對此，氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」分析未來天氣狀況，提醒「先濕後乾，短暫回暖，再轉濕冷！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
中國人不去日本玩 京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」
中國當局因為不滿日本首相高市早苗提倡「台灣有事論」，從觀光方面祭出手段，呼籲中國人不要去日本玩，就連春節期間也不要遊日本。據日本觀光單位數據指出，這兩個月中國客大幅減少45%，讓京都人笑開懷，不過著名觀光景點合掌村所在地白川鄉，卻是笑不出來，原因在於「陸客沒少，還搞破壞」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 225則留言
影／Lulu婚禮送完客幕後畫面曝光 「浴巾包頭」刷牙超有生活感
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，兩人的婚禮效果滿分，Lulu最後...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6則留言
台南選戰「他」註定輸了？最強菜農一句狠戳
[NOWnews今日新聞]各政黨正積極布局年底縣市長選戰，南二都選情備受外界關注，綠營在日前的初選民調中，由立委陳亭妃以2.69％擊敗林俊憲，正式取得台南參選門票，原本的「妃憲之爭」也隨之落幕，轉而進...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 15則留言
自行車王國崩壞？巨大、美利達股價殺回15年前 地標店熄燈洩巨變
台灣素有「自行車王國」之稱，但在多重內外壓力夾擊下，產業前景正面臨嚴峻考驗。財經專家、股人阿勳在臉書分析台灣自行車王國衰退的原因，包含受外籍勞工剝削爭議、庫存去化不及、大陸低價競爭以及美國關稅政策等因素衝擊。中時財經即時 ・ 10 小時前 ・ 11則留言
威力彩、尾牙摸彩中獎有祕訣 廖大乙：4生肖易中大獎
威力彩頭獎連摃26期，頭獎上看7.7億元，民俗專家廖大乙表示，想要中大獎民眾，購買彩券前可用紅筆在手掌心寫上「中」字，並在掌心哈一口氣後，心中默念「我一定中大獎」，即能讓手氣變好，公司尾牙摸彩想要中大獎，也可比照辦理，尤其是蛇、豬、虎、猴去年犯太歲4生肖民眾，今年運勢逆轉，中大獎機率更高。自由時報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
NBA、經典賽都看得到！愛爾達緯來今宣布合作轉播 網嗨大和解
愛爾達（8487）今（29）日於官方社群平台上公告，與緯來電視網正式展開跨平台體育轉播合作，攜手布局 2026年全球重要賽事轉播版圖，雙方將分別轉播 NBA 與 2026 年世界棒球經典賽（WBC），不少網友也直呼「大和解」。Yahoo股市 ・ 3 小時前 ・ 16則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 3則留言
劉德華「隱婚20年」心酸內幕曝光 向太揭遭持棍圍堵！朱麗蒨竟曾躲車底
香港天王劉德華在演藝圈屹立超過40年，與老婆朱麗蒨於2008年在美國祕婚，2人鶼鰈情深，育有1女，如今小公主也已12歲，而當年紅透半片天的劉德華，隱婚多年，背後竟是有祕辛。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前 ・ 4則留言