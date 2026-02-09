獨家／半夜睡不著覺？ 台中女路中「唱歌、飆罵」天天擾鄰

凌晨2點，女子不睡覺，在路中大喊火燒厝。（圖／東森新聞）





台中一名張姓女子，去年5月與丈夫搬到潭子區的一處社區，兩人幾乎天天半夜吵架，只要一吵架，張姓女子就會跑到外面大呼小叫，甚至還大聲唱歌，吵到附近鄰居不堪其擾。警方多次到場勸導也沒用，房東投訴也收不停，成為了地方的頭痛人物。

遭控吵鄰張小姐：「火燒厝啦。」

凌晨2點，女子不睡覺，在路中大喊火燒厝，但這區一點火光都沒有，住戶全被嚇醒。遭控吵鄰張小姐：「白沙屯媽祖，心堅定的理想，這個屋主偷拿東西，他是小偷。」

女子的夜生活很豐富，一下火燒厝，一下唱歌，大喊屋主是小偷，其他住戶可就慘了。遭控吵鄰張小姐：「女中豪傑武則天，有小偷。」

看來姐姐特別愛在半夜唱歌，和鄰居傾訴煩惱，每次喊事件都不一樣，從火燒厝到房東欠錢，現在又喊有小偷，到底想怎樣。遭控吵鄰張小姐：「充滿著青春的驕~~~~傲~~~~。」

好了好了，麥擱唱啊，再唱下去，鄰居隔天上班真的不會更好，而她的脫序行徑不只這一遭。女子拿著別人的安全帽，對著停車場內的車一頓猛砸，一邊飆罵，吵到不行。

自從去年5月，女子和丈夫搬到台中潭子的這處社區，半夜不斷吵鬧唱歌，讓附近住戶不堪其擾。

受害住戶楊先生：「（夫妻吵架）女方會出來，樓梯間放音樂、製造噪音，甚至到一樓對著她先生破口大罵，會講說我們這一號火燒厝，意圖製造恐慌，還有亂丟垃圾的部分。」

三天一小吵，五天一大吵，警方來關切也是當下安靜，隔天繼續吵。除了同棟住戶受害，附近鄰居也身受其害。受害住戶楊先生：「她還曾經恐嚇對面的小學生說，考試考不好就要打他們。」

三更半夜魔音穿腦，亂丟垃圾還恐嚇小朋友，女子脫序行徑多到不行，許多住戶鄰居都向房東投訴，但合約擺在那，他也束手無策。

屋主：「好不容易逮到她，2個月租金沒有繳，我那天就是去法院了解了一下，憑這一點對她提出告訴。」

原來當初是丈夫來簽約，房東沒察覺異狀，直到收到住戶反應，才知道是恐怖租客。現在他們欠了兩個月租金，只要28日前沒付清，房東就會提告，要求他們搬離，希望盡快替大家解決地方的頭痛人物。

