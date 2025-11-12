獨家／半夜返家見一團亂「人都傻了」 災民嘆：損失百萬！

15年來罕見的大水讓蘇澳居民措手不及，很多民眾的家當都在一夜之間全部泡水。（圖／東森新聞）





15年來罕見的大水，讓蘇澳居民措手不及，很多民眾的家當都在一夜之間全部泡水。有民眾半夜急忙趕回來，看見家裡被沖的亂七八糟，人都傻了，也有阿嬤手才動過手術，根本無力清理家園，癱坐在沙發上，無奈接下來的日子不知道該怎麼辦。

帶著我們走進廚房，阿姨真的很無奈，泥水沖進家裡每一處角落，冰箱、洗衣機、大型家電全報銷，淹水當下她人不在家，匆忙趕回，情緒崩潰。

受災民眾：「我半夜才回來，結果裡面我看到都...傻住，兩個兒子都趕快回來，如果要裝潢要100多啦，我第一次就損失30萬。」

災損林林總總加起來，根本吃掉了退休生活的大半老本，隔壁鄰居一樣慘。受災民眾：「好可怕，你看範圍這麼大，這裡很恐怖餒，倒掉啦沖水，就倒在這邊這樣子啊。」

受災民眾：「我連這個冰箱都倒下去喔，你看我這邊都還沒有整理。」

冰箱被水狠狠推倒，到底當下這水有多大，災民用手機全程記錄下。受災民眾：「你看已經淹到這裡了，都是泥沙啊，我的天啊，這要掃到什麼時候。」

天亮了一袋一袋泥，怎麼清都清不完，櫃子一打開來，水桶都是泥水。現在全家人都當鏟子超人，就怕重要物品被丟了，還得徒手慢慢摸慢慢丟。

沙發在客廳的泥水中載浮載沉，瓦斯桶露出一點點，水淹到完全看不到地面，陳阿嬤癱坐在沙發上好無力。受災民眾陳阿嬤：「什麼都要扔掉，這些東西不扔掉也不行啊。」

手才剛動過手術，根本無力自己清理家園，陳阿嬤只能靠親友幫忙，但大水一淹，老家至少損失將近百萬，接下來的日子該怎麼過，他真的不知道該怎麼辦。

