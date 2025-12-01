獨家／半天狂灌15瓶啤酒！ 25歲男泥醉上路 連撞5車

男子酒駕撞毀路邊4台機車和1台腳踏車。（圖／東森新聞）





北市一名男子日前短短半天之內在家喝了15瓶啤酒，還騎車外出買午餐、找朋友，過程中一連撞毀路邊4台機車和1台腳踏車。第一時間，他把車子扶正後騎車逃逸，卻疑似因為心虛，又折返回現場收拾殘局，被員警逮個正著，最後坦承酒駕並接受酒測，酒測值高達1.25。

黑衣無袖男獨自一人騎在巷弄內，只見他不但越騎越偏，還往路邊停車格衝，最後撞上一整排，連人帶車四腳朝天，所有車輛瞬間被撞到位移，倒的倒、歪的歪，現場一片狼藉，男子坐在地板上回過神，站起身拍拍屁股，用盡渾身力氣，一一扛起機車塞回車格，最後搖搖晃晃騎車逃逸。

廣告 廣告

這一撞一連撞毀了路邊4台機車，還有1台腳踏車，雖然第一時間，男子趕緊把現場，整理完之後就離開了，但疑似因為做賊心虛，他重返現場想要再把車扶正，而這也讓他的酒駕行為曝了光。

喝酒上路已經闖禍，男子還沒有發現，員警就站在後面，才剛跨上機車要發動，馬上被攔下盤查。

警方vs.酒駕男子：「欸哈囉，欸是，你剛是不是撞到這台，這邊的車。」

渾身散發濃濃酒氣，這下想躲也躲不了。事發地點就在民生社區周遭，警方調查，25歲的凌姓男子10月18號晚上8點多，一口氣在家中喝了11到12瓶啤酒，隔天早上8點多，再繼續喝3瓶，等於短短半天之內灌了將近15瓶，明知喝酒不能上路，他卻為了買午餐找朋友，一路從大安區騎車跑到松山區，途中不但把路邊車輛當作保齡球，還肇事逃逸，東窗事發後接受酒測，酒測值高達1.25。

警方：「你證件有帶嗎。」

凌姓男子事後坦承犯行，當場被依現行犯逮捕，並移送地檢署偵辦，最後被依公共危險罪判處有期徒刑5個月，可易科罰金。

警方：「就往裡面，駕駛座後方坐。」

心存僥倖酒駕上路，不只害人還害己背上前科，套用一句Melody名言，喝酒真的不好。

東森新聞關心您

酒後找代駕！飲酒過量有礙健康！開車不喝酒，喝酒不開車

更多東森新聞報導

休旅車左轉撞直行車4傷 居民：這路口11月第二次撞車了

台中女酒駕自撞「四輪朝天」 爬出狂吐又買飲料

酒駕載學生！國中校車擦撞轎車 市府：永不錄用

