獨家／半路被通知「旅客有問題」 前機師：恐怖分子等級的狀況

男子為什麼會在阿布達比被抓？前機師就表示，通常目的地機場拿到艙單後，會通知機場乘客有問題，通常是恐怖分子等級的待遇。而《EBC東森新聞》實際訪到男子哥哥，他表示弟弟在雲林居住和工作多年，雖然有做過國際貿易的工作，但真的很單純。

這名丈夫在阿布達比才剛下飛機，沒有過海關就被抓走了，至今仍然下落不明，究竟為何突然被抓仍然疑點重重。當事人哥哥陳先生：「（弟弟）就是一般人啊，也沒有特別的，做一些有的沒有的，應該不會啊，我們了解的啦。」

突然被抓，一家人焦急又無助，不僅在當地求助無援，找台灣的外交單位幫忙也沒有下落。哥哥強調，弟弟背景很單純，曾在國貿公司工作過，也擔任過保全，退休後去過澳洲、中國、越南遊玩，是否第一次前往阿拉伯地區他不清楚。

當事人哥哥陳先生：「（曾任職公司）都在雲林斗六那附近，都是小公司，因為他換很多工作啦，做多久我也不是很清楚。」

前機師張志豪就說，除非對方是「恐怖份子」等級的背景，那麼當局就會在落地前通知機組人員待命，否則這狀況實在很罕見。

前機師張志豪：「如果他都沒有特殊的背景，那我唯一可以想到的就是我剛才提的，或許他在飛機上，是不是有做了什麼事情或是犯了什麼規，比方說或許是偷抽菸還是有在機上騷擾別人，目前看起來是非常離奇。」

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽：「通常在偵查的過程當中，它（阿布達比）不會告訴你他們被帶走的原因，甚至也不會告訴你目前的情況或下落，所以只能尋求律師去解決。」

台灣人在異國被抓，至今沒有消息，究竟是怎麼一回事，仍待當局出面說明。

