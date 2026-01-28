獨家／南橫墜谷悲劇！一家五口2死缺3屍…公告「死亡」為憾事畫句點

記者陳弘逸／高雄報導

高雄市桃源區台20線「南橫公路」去年發生坍塌事故，當時一家五口共乘一車行經該處翻落邊坡，釀成2死3失蹤的悲劇，當時警消投入大批人力搜救，僅發現爸爸、女兒遺體；至於妻子及2幼童搜索未果，由地檢署協助家人向法院聲請死亡宣告，法官綜合各項事證，認定3人因災死亡而未發現遺體，將依法宣告死亡的公示催告，若公告揭示翌日起2個月內，向法院陳報他們生存，如不陳報，將宣告為死亡。

歷經將近2週搜救行動，於8月12日結束搜救，一家五口僅尋獲2人的遺骸。（圖／翻攝畫面）

回顧此案，李男一家五口2025年7月30日晚上9時許，共乘一車，行經桃源區台20線「南橫公路」81.1公里處，因豪雨導致土石流且路基掏空坑洞，整輛車躲避不及滑落邊坡墜入溪谷。

歷經將近2週搜救行動，於8月12日結束搜救，僅尋獲2人的遺骸，經採集DNA送驗確認死者身分為李姓男子及17歲潘姓女兒。其餘3名失蹤者，分別為李男的妻子吳女、兒子、女兒都未尋獲遺體，橋頭地檢署徵得家屬同意，依災害防救法相關規定，向法院聲請死亡宣告。

目擊證人報案時證稱，有男子（指李男）曾爬上來求救，說他有妻子跟小孩在車上，並請他幫忙照明，之後他反覆來回查看後，就未再爬上來。（圖／翻攝畫面）

此外，依據目擊證人報案時證稱，見到一台銀色轎車墜谷，當時暴雨導致路邊有坑洞且有土石流，該車滑落後，有男子（指李男）曾爬上來求救，說他有妻子跟小孩在車上，並請他幫忙照明，之後他反覆來回查看後，就未再爬上來。

高雄市桃源區台20線「南橫公路」去年發生坍塌事故，當時一家五口共乘一車行經該處翻落邊坡，釀成2死3失蹤的悲劇。（圖／翻攝畫面）

法院依據警方相驗案初步調查暨報驗書、檢方勘驗筆錄、檢驗報告書、新聞報導及證人證述各項事證，認定尚未尋獲的妻子37歲吳女、3歲的兒子、1歲女兒，因災死亡而未發現遺體，依法宣告死亡的公示催告，若公告揭示翌日起2個月內，向法院陳報他們生存，如不陳報，將宣告為死亡。

