獨家／南科「富人里」空拍機夜擾窗外飛 住戶：沒隱私

鄰近台南南科附近，有「富人里」之稱的蓮潭里，近期讓社區住戶相當不安。因為從今年3月開始，幾乎每天深夜都會出現一台空拍機，近距離對著住宅大樓窗戶飛行，還疑似逐戶拍攝，搞得住戶人心惶惶。上個月底，里民和警方終於逮到這名飛手，但記憶卡卻已被清空，讓里長相當不滿，直指案件剛爆發時，交通局與警局橫向溝通不足，導致一開始民眾求助無門。

深夜時段，夜空中出現一顆小白點，在空中嗡嗡作響。大樓住戶：「他停在那邊幹嘛啊？」

仔細一看，是一台空拍機，還在人家大樓窗外盤旋，讓住戶根本沒有隱私可言。大樓住戶：「很明顯就是在偷拍啊，他拍沒關係啊，我也在錄啊。」

這樣的狀況已經持續半年以上，住戶怎麼樣都抓不到人，幾乎快要抓狂，直到這次終於逮到機會。空拍機疑似故障，掉落在2樓鐵皮上，沒多久就有人拿著手電筒，出來尋找掉落的空拍機，而飛手正是49歲的陳姓男子。住戶佯稱要幫忙找空拍機，實際上卻將他帶到附近埋伏的便衣刑警面前。

熱心住戶李先生：「看到他，我就跟他說，大哥你在找空拍機嗎？他說對啊，怎麼了，看起來很慌張，我就摟著他的肩膀說，不好意思，跟我走一趟，然後就找警察。」

大樓副主委何美儀：「他的鏡頭是直接對著我們住戶的窗戶，一間一間這樣慢慢拍，所以我們懷疑，他在偷窺。」

疑似遭偷拍的住宅大樓，位在台南善化，被稱為「富人里」的蓮潭里，住戶多為科技新貴。從今年3月開始，住戶就發現夜間時常有空拍機刻意朝住家拍攝，但抓到陳姓飛手時，記憶卡已經被清空。

有人在夜間對著住宅大樓操作空拍機，讓住戶人心惶惶，即使人已被抓到，里民仍質疑主管機關，對於空拍機的管理權責，仍然模糊不清。

蓮潭里長陳紫晶：「警局那邊的權責，還有一些職權範圍，可能橫向聯繫沒有那麼清楚，導致民眾長期以來求助無門。」

空拍機、無人機管理，各縣市權責劃分不同。以台南市為例，原市區由交通局取締，原縣區則由各警分局負責，但只要超過傍晚5點，有人違規操作空拍機，就由警方取締。因此這起案件，抓人的是轄區善化分局，實際開罰的則是市府交通局。

依照民航法規定，光是夜間違規飛行，就可依民航法開罰3-15萬元罰鍰，並沒入器材。儘管近期已未再出現空拍機，住戶仍希望各局處能加強橫向溝通，避免類似事件再度發生，讓居民得以安心生活。

