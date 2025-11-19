獨家／南部辦桌「霸氣送客」 看到整桶冰淇淋代表喜宴結束

不少人喜歡吃南部辦桌，其中最受歡迎的常常是送客菜，也就是霸氣的一人一桶冰淇淋。（圖／東森新聞）





不少人喜歡吃南部辦桌，其中最受歡迎的常常是送客菜，也就是霸氣的一人一桶冰淇淋，可以讓賓客帶回家再吃個痛快，而總鋪師說通常是訂菜的主家指定才會出這樣的甜品，但是有時主家訂的菜色豐富總價高的總鋪師也會大方招待，而甜品冰品通常都是最後一道菜，要提醒賓客婚宴圓滿結束。

喜宴吃辦桌這一堆車推上來，賓客的眼睛都亮了起來。

更別說這一車還特別裝點閃閃亮亮，推車上滿滿的都是冰淇淋，豪氣的辦桌不是一桌二三桶，而是一人一桶桌上全堆滿了冰淇淋，這也是最受賓客歡迎的部分。

民眾：「一桶的這樣吃起來才很棒。」

民眾vs.記者：「也是有吃過啦，不多不多（像這麼大桶的冰淇淋，吃得完嗎）吃不完，但是還是一人一桶。」內門總鋪師的廚房冰箱一打開就是一堆的冰淇淋，因為現在南部辦桌，最流行吃到後來最後一道是一人一桶冰。

總鋪師阿隆師：「辦桌也要一點浮誇，價位高的話我們就送一大桶的像是杜老爺哈根達斯，阿奇儂桶冰要讓客人有吃又有拿皆大歡喜。」

而這一桶冰淇淋的成本，通常控制在80到90元間，一桌10人就800到900元，通常是主家訂桌選菜色時，要指定一人一桶冰淇淋總鋪師才會用，如果主家訂的菜色豐富每桌的金額高，總鋪師也會當成贈品送給主家就不收冰淇淋的錢，一般來說吃辦桌看到桌上，出現冰淇淋或是湯圓甜湯水果盤時，大家就知道吃得差不多了，這其中大家當最歡迎的就是整桶冰淇淋，有吃又有拿才叫賓客心滿意足。

