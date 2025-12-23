獨家／南陽實業爆系統遭駭客入侵 車主擔憂個資外洩

南陽實業爆系統遭駭客入侵，不少車主擔憂個資外洩。（本刊資料照）

韓國現代汽車總代理南陽實業，今（23日）驚傳遭駭客入侵，許多車主收到駭客寄發的簡訊，稱個資已外洩，擔憂會遭詐騙集團或不法人士掌握，造成損失。對此，南陽實業表示，已啟動防禦機制與備援措施，呼籲客戶勿點擊來路不明的簡訊。

本刊取得駭客簡訊內容如下：

「特此告知，您的個人資訊和車輛資訊已被南陽實業洩露。南洋企業對您的隱私資訊漠不關心，完全沒有採取任何措施保護客戶隱私。如果您日後因此遭受詐騙或損失，請務必追究他們的責任，要求賠償。From DireWolf Ransom Group」

南陽實業爆系統遭駭客入侵，不少車主擔憂個資外洩。（讀者提供）

本刊調查，DireWolf Ransom Group（冰原狼）為新興勒索軟體集團，自今年5月起，該駭客團體持續在全球發動針對性攻擊，專挑製造與科技產業下手，並採取「加密 + 外洩」的雙重勒索手法。據統計，DireWolf至今已對全球11個國家的企業發動攻擊，共計16家受害公司。其中，台灣與印度各有2家企業遭殃，泰國更有3家企業受害，成為目前攻擊數量最多的國家。

針對駭客入侵事件，南陽實業官方回應如下：

親愛的HYUNDAI車主您好：本公司簡訊系統遭不法人士入侵，以致部分車主收到駭客簡訊。資安部門已即刻全面啟動防禦機制與備援措施，並將報請司法單位協助處理。提醒您切勿點擊不明連結或提供個人/金融資訊；如有疑慮，請洽HYUNDAI客服或原廠授權服務據點查證。

