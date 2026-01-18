獨家／占位？ 阿伯「口罩」放美食街餐桌遭收走 飆罵清潔員

桃園龜山一間百貨公司，阿伯用衛生紙和口罩放在美食街餐桌上，他人便離開，疑似想要占位。（示意圖／東森新聞）





阿伯標罵清潔人員！桃園龜山一間百貨公司，阿伯用衛生紙和口罩放在美食街餐桌上，他人便離開，疑似想要占位。這時正好有其他民眾想坐，還以為是垃圾，便請清潔員收走。看見物品被清空，阿伯瞬間暴怒，當場飆罵清潔員，還說對方侵犯他的財產。

清潔員vs.顧客：「我投訴你，（對不起老闆），你可以隨便動人家東西嗎。」

頭戴帶米色毛帽的阿伯站在美食街，對著清潔員大聲飆罵，控訴對方沒經過同意，竟把他放在桌上的物品收走。清潔員vs.顧客：「影響我的權利，（他是說他要坐），那是他的事情，我在說我的事情。」

即便清潔員解釋，一旁還有工作人員出面緩頰，但阿伯依舊火氣很大，巨大動靜引起目擊民眾側目，也為清潔員打抱不平。目擊民眾：「罵很兇很兇，大家都在後面看，應該都滿傻眼的，打掃的人也不是故意要打掃他的東西，因為是另外一個女生叫打掃的人員打掃走的。」

爭執地點就在桃園龜山知名百貨公司，下午2點多，美食街餐桌上放著一包快用完的衛生紙和口罩，不過座位上沒有半個人，當下正好有其他民眾想要坐，便請清潔員收走，不久後一名阿伯回來，看見物品被清空瞬間暴怒。

目擊民眾：她只是盡她的工作，她本來就要打掃，而且他不在位子上面，他離開位子很久了，那個男生說，那個口罩是從外國帶回來的，然後還有說，她侵犯他的財產。」

阿伯將自己的物品隨意放在桌面，或許是為了占位子，但在不知情的狀況下，通常會被當作垃圾清理掉，畢竟美食街清潔員工作有一套SOP，包含定時巡視，尤其尖峰時段，看見位子沒有坐人，但桌面留有用過的餐盤垃圾，就得迅速將桌面清理乾淨，畢竟人流多，得維持翻桌率，確保顧客用餐環境品質，如今一起誤會，阿伯在美食街怒槓清潔員，恐怕也影響其他民眾用餐品質。

