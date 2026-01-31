獨家／卡皮巴拉幫「招財」火鍋店吃鍋還能摸水豚

桃園有小火鍋店在店裡養一對水豚夫妻。（圖／東森新聞）





吃火鍋的時候，如果有水豚在腳邊閒逛，畫面是不是很逗趣呢？桃園有小火鍋店就在店裡養一對水豚夫妻，老闆透露，因為女兒很喜歡水豚，一年半前，將這對「水豚夫妻」帶回店裡養，客人少的時候會放出來互動，人多的時候，就會待在自己的窩，這對招財吉祥物成功吸引顧客前來光顧。

平價小火鍋裡頭，滿滿肉片蔬菜豆腐，配上熱湯辣椒醬，吃上一鍋真的好滿足，但一邊用餐的同時，腳下竟然還有水豚跟你「SAY HI」。

顧客：「要回去了要回去了。」

只見小小水豚在桌子底下鑽來鑽去，看見飼料一股腦的往前衝，旁邊還有個家，洗澡、睡覺的可愛模樣，通通被客人看光光。

顧客：「火鍋店還有水豚可以跟牠一起玩一起吃飯，覺得很好，可以促進大家一起來這邊吃飯。」

顧客：「看起來可愛，其實也陌生，對這種動物陌生，因為台灣沒有，可愛怕會咬人而已。」

記者vs.業者莊老闆：「公的叫奇異果，（母的呢？）酪梨，兩個都是我小女兒取的。」

如此可愛的畫面，老闆就透露，女兒很喜歡水豚，一年半前，將一對水豚夫妻帶回店裡養，個性溫馴聽話，同時吸引大批顧客前來光顧。

業者莊老闆：「小朋友喜歡的話，他們就會過來吃飯，順便看看水豚，我們是火鍋是熱的，怕他們出來會去撞擊到燙到客人也不好，我們也是會放他們出來活動，但就是要經過客人的允許。」

水豚夫婦偶爾出來巡邏，老闆也不擔心會有人亂餵火鍋料，因為餐桌有貼告示，如果真的要餵，有提供飼料讓顧客互動，也有幫他們植入晶片，定時打預防針，畢竟一隻水豚行情價，落在25-30萬元左右，如果生病了，醫藥費肯定貴的不得了，因為女兒喜歡，決定在火鍋店飼養水豚，當一對吉祥物也成功為火鍋店招財。

