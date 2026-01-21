獨家／危險！路口機車集體「紅燈左轉」 竟都不違法

民眾開車來到高雄前鎮區的中安路和明鳳五街口，驚見機車騎士集體闖紅燈。（圖／東森新聞）





有民眾開車經過高雄中安路與明鳳五街口，明明是綠燈直行，卻得常常閃避集體紅燈左轉的機車，他將影片公開在網路上引發熱議。不過東森記者追查後發現，機車並不算闖紅燈。

而且交通局在二年多前，東森新聞獨家報導這個路口亂象後，改善待轉區設計，機車是合法左轉，但卻是依然險象環生，也就是說交通局的改善方案，仍然讓這個路口危機重重。

民眾開車來到高雄前鎮區的中安路和明鳳五街口，驚見機車騎士集體闖紅燈，汽車駕駛明明是綠燈直行，還得不斷閃避左轉的機車，同樣的路口一樣的景象，東森新聞曾經在兩年前，就報導過兩年都過去了，亂象依舊沒有改善，原因就在於，交通局雖然把待轉區延伸，也讓待轉區早開15秒綠燈先行，但這個改善方式卻讓路口更亂。

實際來到這個路口，發現機車待轉區非常的長，往後延伸大約200公尺的距離，但待轉區如果車流量非常大的時候，很有可能會跟明鳳五街，直行綠燈的車輛撞在一塊。

待轉區綠燈亮起，機車穿越路口，但沒多久明鳳五街也綠燈了，這時待轉區的左轉機車，與明鳳五街變成雙向綠燈，離峰時車流不大沒問題，但上下班交通尖峰時刻，就會像民眾直擊的畫面一樣，待轉區機車還沒左轉完，明鳳五街綠燈的車子已經起步，如果後方新竹物流的車子又開出來，待轉的機車更危險，等於前後夾殺。

機車騎士：「要怎麼說闖紅燈，交通局設計的，到底能不能轉彎，我們也不知道，自己小心一點就好了，很危險啊，這個我們有講了也沒有用啊。」

高雄市交通局主秘王志綱：「增加待轉空間，但也不開放機車，可以紅燈直接左轉，交通局也會重新檢視這個路口的管制設施。」

經常行經這路段的民眾，認為路口改了又改，亂象沒有停過，交通局加長待轉區卻沒有設停止線和三相號誌，被民眾直擊的左轉騎士，雖然沒有闖紅燈的問題，但也被推向可能面臨前後車輛追撞的風險。

