【獨家】卸任後人氣仍高 多位綠營百里侯選將熱邀蔡英文輔選加持



備戰年底九合一大選，目前民進黨除台北市、桃園市及新竹縣市外，皆已陸續完成提名布局。值得關注的是，雖然前總統蔡英文對賴清德總統執政後的國政領導風格、內外多項政策，私下頗有意見，但考量民進黨整體大局，蔡本人仍指示要投入輔選；據了解，著眼於蔡英文的人氣魅力高，包括高雄市長提名人賴瑞隆、台中市長提名人何欣純、宜蘭縣長提名人林國璋等絕大多數獲提名的百里侯選將，都已拜會過蔡英文，蔡也允諾，大選時將會投入輔選，近期已開始安排輔選行程。

蔡英文春聯需求旺 綠營基層私下「調貨」

蔡英文在綠營內仍有高人氣，不只社群關注度明顯壓過賴清德，農曆春節接近，蔡還推出走平易風的「福氣加碼」春聯，不過，考量自己已卸任及「尊賴」等因素，蔡英文卸任辦公室僅製作少量春聯，並提供圖檔供支持者索取。如同去年狀況，綠營私下不少人認為，基層索取小英春聯的需求，遠大於現任的賴清德。

（擷取蔡英文臉書）

為「尊賴」不搶鋒頭，蔡英文春聯少量釋出仍被索爆。

一位被視為挺賴立委服務處主任私下也坦言，雖然黨中央配發大量正副總統賴清德、蕭美琴聯名春聯，但更多人要的是蔡英文春聯。對支持者踴躍索討，他們也只能盡量滿足，想辦法跟「小英之友會」調貨，勉力滿足支持者期待，更有不少英粉，還自己用英辦提供的圖檔作成貼紙、燈箱等，也都很搶手。

（總統府提供）

總統府去年（2025年）12月公布民國115年總統、副總統賀年卡、春聯與紅包袋設計，祝福國人馬年順利、臺灣昂首向前。

蔡英文人氣高，也反映在2026提名人選支持爭取上，據了解，逾8成被提名的縣市長候選人，都已拜會過蔡英文，爭取蔡的支持，甚至如彰化、高雄、台南等提名競爭「熱戰區」，不少參與競爭者也在提名前，就拜會過蔡英文，只是蔡明白表達，初選不宜表態，但會支持被提名角逐大選者。

賴瑞隆、林國璋先後拜會 蔡點頭助攻2026

2026大選，要拚宜蘭縣長的林國璋、日前剛勝出高雄市長初選的賴瑞隆，還有賴提早宣布的台中何欣純，都視為貫徹「德意志」提名代表指標。

林國璋終首肯賴清德親自勸進，願意參選後，去年12月31日，便透過牽線，到蔡卸任辦公室拜見蔡，爭取蔡的支持，這還是林第一次見到蔡本人，蔡對林的樸實性格、法律專業則非常欣賞。當年蔡英文任民進黨主席時，曾助前縣長林聰賢替民進黨「光復」宜蘭，因此蔡當場也允諾會幫忙輔選，雙方有默契，蔡過年就會比照先前到苗栗陪民縣長候選人陳品安爬山模式，安排走春加持行程。

（資料照片／張哲偉攝）

林國璋去年底首度拜會蔡英文爭取支持，蔡允諾輔選，過年將安排走春加持行程。

先前民進黨內高雄市長初選廝殺激烈，黨內還有「大賴（賴清德）挺小賴（賴瑞隆）」說法，但菊系賴瑞隆和主要對手邱議瑩，選前都有來拜見蔡英文。據了解，賴瑞隆勝出後，再次特地請見蔡英文，親英人士說，菊系上自陳菊，還有目前仍操盤的前黨秘書長許立明、高鐵董事長史哲等，都和蔡英文有親近關係，賴瑞隆也算所謂菊系立委，對英長年敬重者，現在初選結束，黨內定於一尊，蔡英文當然也會幫忙。

高雄市長初選落幕後，與 賴清德 關係密切、具「菊系」背景的 賴瑞隆 再度拜會 蔡英文；黨內人士指出，初選既定於一尊，蔡英文也將投入輔選助攻。（資料照片／張哲偉攝）

雖然對賴清德執政以來，包括內政、兩岸外交等，蔡英文私下都有意見，但面對2026大選，蔡也體認自己仍有綠營領導指標的責任感，已指示要有輔選行程。初期規劃都力求自然，如先前經典賽將至，民進黨新北市長候選人蘇巧慧夫婿龍男執導的《冠軍之路》紀錄片全台熱映，蔡便出席蘇巧慧包場的放映會；還有日前去苗栗走樟之細道，蔡親自體驗自己任內「浪漫台三線」政績，也微妙替一起來的陳品安加持。據了解，苗栗之後，蔡也規劃，農曆年節後，繼續設計不那麼傳統政治的輔選行程，除前述宜蘭外，過去民進黨也曾執政、賴清德外甥童子瑋要出戰市長的基隆市，也在蔡辦優先考量之內。（責任編輯：王晨芝）

