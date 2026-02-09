獨家／卸黨團幹部被指「另有要務」 陳培瑜不選金門改戰花蓮呼聲高

綠營人士點名，陳培瑜在花蓮久居超過10年，比起金門更適合選花蓮縣長。（資料照片／李智為攝）

2026百里侯之爭開打，先前傳出身兼民進黨主席的總統賴清德有意進攻「鐵板一塊」的金門，當時有人點名不分區立委陳培瑜出戰，但本人無意願。據《鏡報》掌握，日前有近賴的新潮流人士再到金門「探勘」留話，「陳培瑜這裡很好，但也有很多位置適合她」。對此，有綠營人士解讀，陳培瑜在花蓮久居超過10年，更適合她的位置可能是「花蓮」。

民進黨原訂在農曆年前完成全台縣市長人選提名，但目前尚有台北市、桃園市、新竹縣、新竹市、花蓮縣、金門縣、連江縣7縣市未完成提名。據了解，選對會成員至今沒有收到新的開會通知，農曆年前也不會召開中執會，等同於年前不會再拍板縣市長提名人選。

廣告 廣告

關於金門縣長人選，賴清德去年底曾徵詢金門縣黨部有無合適人選，當時有人點名認養金馬為責任區的陳培瑜，但本人意願低落，最後不了了之。惟據《鏡報》掌握，日前有近賴的新潮流人士再度行踏金門，討論陳培瑜參選金門縣長的可能性，當時有人提到「陳培瑜選這裡很好，但也有很多位置適合她」，為陳的去向埋下伏筆。

事實上，除了金門，竹縣、花蓮等縣市都有人推薦陳培瑜出馬，尤其陳培瑜曾在花蓮久居超過10年，去年在大罷免期間，也為國民黨立委傅崐萁罷免案出力不少，曾多次前往花蓮斡旋，因此，被地方視為奇兵。

早期被視為「鴿派」的陳培瑜自從擔任本屆立法院第3、4會期民進黨團書記長後，風格漸漸轉為「鷹派」。據了解，新會期黨內也有討論是否讓陳培瑜續任幹部，遭本人婉拒，黨高層認為，陳培瑜可以不選幹部，但她「另有要務」，希望將「能文能武」的戰將擺到合適的作戰位置。

早期被視為「鴿派」的陳培瑜，擔任2屆書記長後風格轉為「鷹派」。（資料照片／林煒凱攝）

一名綠營地方人士分析，原本傳出民進黨在花蓮有望禮讓張峻，但自始至終綠營沒有正面表態要跟張峻合作，最主要的原因是張峻是國民黨出身，以及綠營今年選戰主軸是「掃黑」，張峻有些案底在身，會讓地方進步派挺不下去，「如果禮讓張峻重點在瓜分國民黨的票源，那陳培瑜出戰可以讓進步派選票歸隊」。

陳培瑜畢業於東華大學教育研究所，修讀碩士期間協助推廣社區營造，也幫助許多在地青少年及外籍配偶參加各式課程。研究所畢業後，陳培瑜定居花蓮超過10年，曾擔任花蓮國中國文老師，在社區創辦凱風卡瑪兒童書店，是花蓮首間兒童書店，與花蓮在地淵源頗深。

對於參選傳聞，陳培瑜接受《鏡報》電訪時回應，目前真的沒有任何選舉規劃，近1年她在立法院當黨團幹部主要都在議事攻防及推動法案，未來就算沒有當黨團幹部，還是會持續與民進黨團並肩作戰。



回到原文

更多鏡報報導

花蓮選戰／綠2026大選主打「掃黑保台」 原擬合作張峻現傳喊卡

林宅血案之謎／等不到真相的「大鬍子家博」 含冤被捕3個月控蔣經國政治辦案

林宅血案之謎／3死1重傷！消失的關鍵80分鐘 案發時間軸一次看

驚悚！男把鋰電池當牛軋糖咬 當場「口爆」火勢猛烈