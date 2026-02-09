獨家／原以為台灣很友善...泰女1.7萬訂金被扣 揭房仲套路：約公園見面瞞錦新大樓地址
一名來自泰國、長期在台工作的OL，近日在台北市中山區找房過程中踩雷，租到在台灣赫赫有名的錦新大樓，她在不清楚完整房屋資訊的情況下先行支付訂金，事後得知錦新大樓的歷史後，嚇到不敢住要求退款卻遭拒，對方甚至開出「須簽和解書、不得上網發文或找媒體」的條件，引發外界質疑是否還有其他未曝光的受害者。
受害者A小姐來自泰國，畢業於東海大學碩士班，目前在內湖科技園區上班，她原本與台籍男友同住，因男友搬回台中，自今年2月起她獨自在台北尋找租屋處。
A小姐指出，她是在2月4日透過臉書「外國人在台北找房」的租屋社團看到該房源，刊登者自稱可養貓、採光良好、空間不小，條件相當符合需求，便主動私訊聯繫。
A小姐回憶，一開始整個過程就讓她感到「怪怪的」，對方約看屋前先詢問她國籍、工作、上班地點等個資，卻始終未提供實際地址，只傳送一個公園的定位。2月5日晚間，雙方約在捷運站附近碰面後，對方才帶她前往公園旁的一棟老舊大樓看屋，當下雖察覺公共空間人煙稀少、出入複雜，但房間內部與事前提供的照片相符，加上急需住所，仍一度動念承租。
對方隨即以「很多人在排隊看房」為由，要求A小姐儘速決定，甚至表示可立即購買合約、交付鑰匙。A小姐當晚雖一度猶豫，但隔天、2月6日，隨即依對方指示，轉帳1萬7300元台幣作為訂金。
直到2月7日，A小姐將地點告知公司友人後，才被提醒該棟建築疑似正是錦新大樓，並聽聞其過往流傳的各種故事，讓她瞬間感到不安。經比對街景畫面確認後，A小姐立即聯繫對方要求退款，卻遭到一再拖延，甚至直接拒絕。
更令A小姐無法接受的是，對方不僅堅稱訂金依法可不退，還在警方協調後提出條件，要求她若要拿回款項，必須簽署和解書，並保證不得在網路發文、不得向媒體爆料。相關限制性條款讓人懷疑，房仲似乎不是第一次這樣做，恐怕還有其他外籍租客遇到類似狀況，卻因資訊不對等而選擇隱忍。
OL曾熱愛台灣 租屋糾紛後徹底心冷
A小姐表示，自己原本相當喜歡台灣、也認為台灣人友善，但這次經驗讓她備感壓力與恐懼，「我只是想找一個安全的家，卻變成好像做錯事的人」。目前她已正式向台北市消保會提出申訴，盼能透過制度管道討回公道。
對此，律師指出，依租賃住宅市場發展及管理條例及住宅定型化契約規定，房東或仲介在出租房屋時，應如實揭露屋況及是否有非自然死亡等重大影響居住意願的情形，若刻意隱瞞，承租人有權撤銷契約並請求返還已支付的租金與訂金，同時也可循消費爭議申訴或調解機制處理，避免自身權益受損。
此案也再次凸顯，外籍人士在台租屋時，因語言與資訊落差，往往成為不肖房東或仲介鎖定的對象，相關單位是否應加強管理與查核，已引發關注。
