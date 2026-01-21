即時中心／林耿郁報導

台灣民眾黨中央委員張凱鈞，日前因涉及詐欺取財案，一審遭判處6個月有期徒刑；沒想到近期他再度捲入司法風波。原來是他在新北市樹林區的服務處退租後，未將外牆招牌拆除，遭屋主告上法院。近期新北地院民事判決出爐，張凱鈞必須將招牌拆乾淨，並返還7萬5千元不當得利。

爭議+1！民眾黨中央委員張凱鈞，前（2024）年前往中國參加第16屆海峽論壇，並稱民眾黨「堅持兩岸一家親」引爭議，遭黨中央決議停權2個月。

廣告 廣告

去（2025）年他又因涉及詐欺取財案，一審遭判有期徒刑6個月；8月1日民眾黨再度決議，將張凱鈞停權18個月。沒想到最近他又再度捲入官司糾紛。

新北地院《114年度訴字第1805號民事判決》紀載，張凱鈞曾於2022年6月底前，在新北市樹林區中山路租賃一處房屋，作為民眾黨的樹林服務處據點，同時在外牆掛設招牌。

沒想到在退租後，張凱鈞未將招牌拆除乾淨，遭繼承房屋遺產的新屋主一狀告上法院，要求拆掉招牌，並返還長期佔用招牌的費用。

對此張凱鈞抗辯，廣告看板在自己搬入前就已經存在，自己只是更換燈管，且在退租時也將自己的招牌「送」給原本的房東，不應該賠償。

但新北地院打臉，張凱鈞「未提出任何證據」證明自己所言為真，必須負責將招牌、支架拆除乾淨。

此外，由於張凱鈞在2022年6月底退租後，招牌仍繼續存在，因此從2022年7月開始，一直到2024年7月被告上法院前，合計25個月無償佔用招牌。

新北地院判決，依照樹林地區看板出租行情「每月3,000元」標準，張凱鈞不當得利共計7萬5千元，必須在加計5%利息後還款給新屋主；全案仍可上訴。

原文出處：獨家／又是民眾黨！中央委員「房屋退租不拆招牌」 法院判賠7萬5

更多民視新聞報導

海峽論壇出現白營「中國部副主委」？ 黃國昌詫異：不存在的職位

張凱鈞赴中傳民眾黨黨內不滿 時力酸"親中還想扭捏"

李貞秀嗆黃光芹「瘋狗」下場慘了！ 民眾黨中評會懲處出爐

