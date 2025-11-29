獨家》又見濫倒廢棄物！插角山區農田遭倒滿廢瀝青 竟在里長家旁
首次上稿 11-28 21:36更新時間 11-29 08:08(新增：里長說法)
〔記者吳仁捷、徐聖倫／新北報導〕美濃大峽谷三峽版！新北市三峽區插角里民向新北市政府投訴，山區一塊約2000坪大農地遭傾倒大量瀝青廢料。經查，承作農業局農路改善的立向營造將刨除路面的大批廢料堆置農地，農業局、環保局人員昨天(27日)上山取締，當場制止，農業局今天依違反水保計畫，重罰廠商30萬元，列入黑名單並要求限期移除，一併通報檢警，追查幕後不法。
插角里長：瀝青廢材只是業者暫放 不違法
記者致電插角里長劉添財，他說，他知情瀝青廢材放置該處，只是業者暫放，當時施工因下雨，暫放該農地，經他協調地主也同意，透露為農業局發包改善暗鞍路農路工程，這些廢料只是暫放而已，還說包商很辛苦，不認為有違法或不妥；但知情里民質疑，里長帶頭破壞農地、砍櫻花樹，還大言不慚，種種不法留待司法認定。
新北市環保局說，目前掌握大量棄置的瀝青刨除料產源，雖屬可再利用項目，若不肖業者未限期循合法管道移除，將被認定廢棄物，可依廢棄物清理法第46條規定移送法辦，違規行為人最重將面臨5年以下刑責，得併科1500萬元以下罰金。
爆料插角里民指控，約一週前發現大量砂石車進入插角山區、北109線路段，上山耕作赫見「三峽區插角段內插角小段143-15」地號綠地遭倒滿大量瀝青廢料，向新北市政府舉報。三峽區公所獲報，昨天緊急會同農業局山保科、環保局稽查隊上山了解，發現竟來自山區暗鞍路改善工程刨除的廢料。
里民說，類似營建廢料都應該傾倒合法棄置場，質疑營造商與不肖人士勾結、發包單位監督不力，興辦公共工程卻汙染山區農地，相關單位應正視。里民直指，遭傾倒處位於插角里劉姓里長住處旁，載運的大量砂石車也會經過里長住處，且傾倒時間接近半個月，質疑里長知情不報。
農業局回應，本案經地方居民通報，會同公所當場制止，初估傾倒量體達200餘立方米，對於不肖業者未經申請堆置、違反水保也於今天開單告發，針對不肖廠商未依合約，將路面刨除瀝青料，送至合法棄置場，農業局依合約開罰，列入不良廠商名單，要求立即進行恢復原狀，廢棄土部分，交由環保局認定裁處。
三峽分局說，當天會同農業局上山了解，棄置山區偏遠，目前掌握情資疑似不肖傾倒蟑螂引介，將了解營造商由何人引導，到當地棄置，汙染水保地，將報請檢方指揮。
