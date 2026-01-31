獨家／友疑餵藥殺2子 男友在隔壁店衝回家搶救來不及

即使送上救護車急救，仍來不及挽回2名孩子的性命。（圖／東森新聞）





台中傳出人倫悲劇，31歲女子數度向男友提分手，男友多次安撫無效後，決定放手還她自由，沒想到這一放手，卻連孩子的命都沒了。而男友就在住家隔壁的日本料理店擔任店長，當他忙著招呼客人時，女友卻狠心餵孩子吃藥。當男友接到朋友來電後，立刻放下工作衝回家，日料店員工也趕來幫忙，連女子前夫的8歲長子也一起被抱出來，送上救護車急救，但仍來不及挽回2名孩子的性命。

監視器畫面拍下，路邊停放2輛救護車，第一輛載著3歲男童，沒多久，日料店長的朋友又抱著8歲男童衝出來，消防隊員拚命進行CPR，試圖與死神搶人。一名女子數度拭淚，難以相信，熟識的女子竟會成為殺害孩子的凶手。

日料店朋友：「男方已經被提太多次分手，是女方一直提分手，最後男方想說分開會比較好。」

說話的人是3歲男童的乾爹，原來女子的現任男友就在附近的日料店上班，且是店長，兩人交往後生下一名兒子，但最近女子情緒不穩，數度向男友提分手，還向朋友透露有輕生念頭。朋友趕到她家時，發現8歲與3歲的孩子已經沒有呼吸心跳，立刻通報119，同時通知3歲男童的父親。當時男友正在日料店上班，一接到消息便拔腿狂奔，幸好店面距離住家僅41公尺，立刻趕回，但仍無法挽回孩子性命。

日料店朋友：「相處過程中一直知道她有憂鬱症，也有跟我說她包包裡有抗憂鬱的藥。」

這名女子曾有過一段婚姻，8歲男童是她與前夫所生，她獨自帶著2名孩子，曾申請低收入戶，因為沒有工作、沒有收入。

日料店朋友：「女生平常沒有在這邊上班。」

女子無業在家，生活全靠男友支撐，她主動提分手，男友多次安撫，最終心力交瘁選擇放手，卻未料釀成無法挽回的悲劇。更令人不捨的是，噩耗發生在他仍在日料店工作招呼客人的當下，心理衝擊難以想像。

鑑識人員隨後重回住處，提著一袋物品下樓，神情嚴肅、步伐匆促。日料店與住家僅一牆之隔，卻仍來不及挽救2條年幼生命。

輕生不能解決問題！東森新聞關心您

生命誠可貴，輕生不能解決問題

退一步想，可為生命找到出路！

珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線

輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)

張老師專線：1980

尊重兒少生命權，愛孩子，請把機會留給他。

