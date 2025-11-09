獨家／「反向傘」淋雨那面被包住不易濕 好用？智商稅？

反向傘相比正開傘，能防止積水滴落，相對不容易弄濕。（圖／東森新聞）





鳳凰颱風有高機會登陸台灣，各地免不了會出現降雨，除了防颱、雨具也要提早準備。市面上出現一種「反向傘」，強調比較不會弄濕，到底真好用還是智商稅？《EBC東森新聞》實際實測發現，整體來說重量會較重，然後收合時體積也會比較大。

雨下不停，收傘的時候常常弄到手濕、衣服濕，現在有種方向不同的傘，喊出比較不會濕。這種「反向傘」，可以在快要上車的時候再收起來，收合體積大。

因為是反向結構，慢動作看水潑下來，收傘的時候水滴往外彈，濕的一面朝內包覆，相對乾的一面朝外。

同樣是摺疊傘，同尺寸對比，打開來正開的傘會寬一點，反向傘則會內凹一點，兩把的傘面本來就有防潑水效果。潑水看看收起來，再拿衛生紙嚕一嚕，確實反向相對正開比較乾。收納起來也有差，反向傘會比較澎，體積比較大。

雨傘銷售顧問Remi：「主要是因為傘布開口向上，這邊會有摺痕，會有皺褶，雖然我們都拉平了，可是再加上它的厚度，還是有一定厚度在。（以往）習慣收傘的姿勢是抓著握把這邊的傘骨，然後上面去整理，可是反向傘開口是朝上，會比較希望客人反過來手換個方向樣去抓。」

除了收合方式比較不直觀，還有因為設計比一般傘複雜，先前也有人反映過比較重或比較不耐用，不過達人說，可能跟傘骨材質比較有關。

雨傘銷售顧問Remi：「這邊本身就是空的，這樣在收起來的時候才會順，整個傘型也會比較拱，相對被風吹的時候，比較不容易馬上就翻傘。」

反向傘能防止積水滴落，相對不容易弄濕，但如果真的雨太大還是多少會有水，要萬無一「濕」，還須同步搭配其他防雨方式。

