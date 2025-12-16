獨家／取消航班「又復飛」旅客炸：已買新機票！韓廉航驚：沒通知

最近有民眾要前往韓國旅遊，沒想到卻在出發前幾天，收到「航班取消通知」。（圖／東森新聞）





最近有民眾要前往韓國旅遊，透過訂票平台Trip.com預定機票，沒想到卻在出發前幾天收到航班取消通知。第一時間旅客立刻預訂其他航班，不料新機票都買了，一查卻發現，怎麼原先訂的飛機又復飛了？對此航班公司表示並沒有通知取消，經過調查發現是訂票平台誤植，承諾會負起賠償責任。

雪一片一片一片一片，走在街頭看著白雪紛飛，如同置身偶像劇超浪漫。年底不少人搶機票飛韓國，為的就是追雪、滑雪，賞美景拍美照，但沒想到...

廣告 廣告

受害旅客張先生：「今天（16日）8點多的時候，被通知說航班臨時取消，然後我們就趕快去改訂其他的航班。」

收到易斯達班機取消通知的不只這位張先生，網路上也有旅客曝光，說自己在訂票平台上購買20日凌晨02點50分前往釜山的機票，結果昨（15）日突然收到通知，說航空公司航班取消。他立刻買了新機票，沒想到隔天看官網，卻發現班機復飛，怒轟根本是在整人。

受害旅客張先生：「當然要貼更多的錢，然後可能時段又不一樣，行程可能也要改，然後中間的一些費用的補貼，就是還是要自己吸收，因為他只退機票，全額退而已。」

不少遭遇同樣狀況的旅客曝光，被取消的分別是在17日至20日的班機，然而網路上撻伐不斷，怒控易斯達航空一下說取消、一下又復飛，直呼真的是「麥擱亂」。但求證易斯達航空，卻說根本沒取消，已經主動調查，但那到底是哪個環節出問題。

循線追蹤發現，收到通知的旅客，多半都是透過Trip.com訂票平台，一查發現竟然是平台系統訊息錯置，對此平台強調會負起補償責任。

受害旅客張先生：「為了有一個保障，所以在第三平台選擇購買，但今天在第三平台被取消，反而一直被踢皮球，沒有辦法做賠償，要我們自己去聯繫，其實感受也不是很好。」

易斯達航空的確近期有班機取消問題，結果民眾花錢改票，這差額誰來負責，互推責任。為了張機票搞壞出國好心情，尤其旅客來說，這多付的錢，肯定不能「撲通」說沒就沒。

更多東森新聞報導

友邦交流加碼購物節！馬紹爾穆勒部長率團訪中市府

芬蘭代表羅瑞化身嚮導 台中購物節發掘隱藏版北歐風

機票要變貴了！泰國機場稅調漲53% 預計明年初實施

