獨家／受邀遶境轎班2次碰撞 竟要主辦方下跪還持刀砍

屏東內埔一間宮廟11月22日舉辦遶境活動，與受邀來參加的高雄轎班，在進廟參拜時發生兩次碰撞，身為地主趕緊將兩個轎班拉開，但對方竟還攔轎擋路嗆聲，雙方發生衝突，地主轎班主事者甚至下跪道歉。不過高雄來的轎班林姓父子遭指控持刀砍人，導致地主轎班人員手腳都受傷，事發至今3天了，對方仍未道歉，警方依社維法偵辦。

屏東內埔宮廟遶境活動，受邀的高雄轎班與地主宮廟的轎班發生一次碰撞後，有人出手將雙方拉開，結果又有第二次碰撞。屏東轎班人員：「欸，不要撞不要撞。」

屏東宮廟人員：「我們的柳先生已經又把我們轎班往右邊移。」

雙方發生衝突後，高雄轎班的林姓父子被指控持刀，將內埔宮廟的轎班人員砍傷。屏東宮廟人員：「對方主事者在半路攔截我們的主轎，雙方就在那邊嗆起來，我們的轎班人員跟他們講一句，說不要那麼大聲，他們拿出兩支刀子，其中一支有劃傷我們轎班人員。」

轎班人員被砍到皮開肉綻，手腳各挨一刀，深及見骨，幸好治療後沒有大礙。工作人員說，這對父子還要求內埔的宮廟主事者下跪道歉。

屏東宮廟人員：「對方準備離開，也不入廟了，柳先生也很誠意地跪下來，柳太太也跟著跪下來跟他道歉。」

主事者為了讓廟會圓滿，願意下跪道歉，但活動結束後，出手動刀的轎班父子依舊沒道歉，讓工作人員相當氣憤。

被砍轎班人員：「他說要賠錢，但是我們要求他兒子要出來跟我們道歉、寫和解書，結果他兒子都不出面。」

屏東偵查隊隊長李正方：「轎班發生衝突，劉男遭人持疑似彈簧刀劃傷手腕與肩部。」

雖被砍的轎班人員未提出傷害告訴，但警方仍然依社維法偵辦。神明安座活動只因為碰撞，衝突一觸即發，受邀轎班砍主辦方，廟會變了調。

