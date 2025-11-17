獨家／叛逆黑歷史曝光！林予晞龐克頭嚇壞親戚：我就不想當乖乖女
記者林汝珊／台北報導
女星林予晞首次挑大樑演電影，在《自殺通告》裡演出菁英班導師。私下的她學經歷同樣亮眼，拿過碩士、當過空姐、多媒體設計師，但她笑說自己其實超討厭被框架住，「長輩的傳統期待一直在，家族對我也很有期待。但我就是真的數學不好啊！好像只要一科差，就不能被放進某個位置。」她回憶，每次家庭聚會被盯成績的壓力，她到現在都記得清清楚楚。好在爸媽總是默默替她扛下，「他們不會罵我，但看得出來很累，隔天又當作沒事。」
林予晞接受《三立新聞網》專訪，透露30歲才進入演藝圈，笑說爸媽根本是「女兒頭號腦粉」，看戲永遠覺得別人演得不夠好。「我媽常說：『這個女的演得還好啦，應該是劇本不好。』但我知道，他們真正意思就是覺得女兒最棒。」只是這種「過度誇獎」反而讓她壓力山大，「他們很愛用比較的方式稱讚我，我聽得超煩。」
她也坦言自己其實超叛逆，父母越想把她往哪裡推，她越想反方向走。「他們覺得我靈活、會跟大人互動，很適合演藝圈，但我就是越期待越抗拒。」年輕時甚至直接把自己丟去美國，頂著龐克頭、跟刺青朋友混在一起，「阿姨每天都怕我出事，但我跟她說：『看起來可怕的人其實最脆弱，穿西裝的也不一定不可怕。』」她笑說，那段時間就是不想當家人期待的「乖乖女」。
繞了一大圈，她說自己最後還是「走回來了」。她自認是討好型人格，當空姐其實也是為了符合爸媽心中「完美女兒」的形象。而最後進演藝圈，也帶著想給家裡、也給自己一個交代的心情。「我現在不會完全反抗了，只是希望可以用『我的方式』，去滿足家裡的期待。」《自殺通告》現正熱映中。
