獨家／口袋裡的大砲！vivo、OPPO裝增距鏡 成「演唱會神機」

韓團Super Junior、防彈少年團接續來台開演唱會，現在要拍偶像，只有手機還不夠，外接一個神器，手機直接變身大砲，就算坐很遠，畫面也變的超清晰，像是vivo、OPPO都推像這樣的演唱會神機，來看《EBC東森新聞》的超清楚實測。

歌手Rain在台上賣力唱跳，坐在遠遠看台區卻拍不清楚，出動號稱演唱會神機的Vivo X300pro，有2億畫素蔡司鏡頭，拉近再拉近揮汗如雨，連這好身材都超清晰。

不過這還不是最厲害，帶著出門拍給你看。拿出這枝2.35倍長焦增距鏡，轉一下，馬上從100倍焦段升到235倍，明明遠在山上，但看板上LOGO一目了然。

以後出遊，想要拍遠遠的市景也沒問題，因為再也不用攜帶很重的相機，只要帶著這台口袋型大砲，非常方便，因為它只要放在口袋裡，就能帶著走。口袋大砲方便性，另一台Oppo Find X9Pro，也來PK。裝上配件，打開哈蘇模式，想看遠遠車流，一拍連路牌都清晰可見，甚至公園路人奔跑都看的到，而主打的色澤，連在街道上拍攝，再晃也不失真。

強調街景拍攝功能，漫步在台北街頭，想要拍大片，捕捉每個精彩瞬間，裝上這大砲也沒問題，距離再遠都OK。距離超遠也像是專業拍偶像的站哥、站姊，手機裝上大砲，真的越來越搶眼，比一比兩台差異，同樣都是配有5千萬主鏡頭+5千萬超廣角，2億高像素長焦拍攝101，右邊Vivo色調相對柔和，上方如意圖騰清楚可見，左邊Oppo畫面較銳利，看起來吃光感更明顯。

3C達人 壹哥：「Oppo它本身又跟哈蘇合作，vivo也跟蔡司合作，所以他們有這樣的底氣，然後再推出這樣的增距性產品，去吃到蘋果、三星，他們這個游離中間的族群。」

緊接著迎來韓團Super Junior、防彈少年等多場演場會，誰不想看偶像看的更清晰，手機變身大砲，也開啟手機市場的一片新藍海。

