獨家／一句髒話爆行車糾紛！騎士怒揮拳打倒行人

新北樹林一名行人喝完酒要回家，疑似沒有注意號誌燈，直接過馬路，看到機車騎過來，嚇一跳飆出不雅字眼。這下換騎士氣壞，直接在路中間動手，雙方鬧上法院。

男子走在馬路中間，下一秒突然和綠燈騎士起衝突，雙方都往路邊靠，還有女子明明要直行，被夾在中間。剛好巡邏員警經過，看到男子已經被騎士打倒在地，連鞋子都掉了，雙方情緒都還很激動。

涉傷害楊姓騎士：「他就是站十字路口的中間咆哮，我一看就知道他喝酒醉啦，一開始我是直接要騎過去的，但是他就3字經問候我母親，我就轉到旁邊，車子還沒停好，他人就衝過來了作勢要打我。我覺得這樣算是互毆啦，但是他有受傷，我沒受傷嘛，因為他沒打到我。」

事發就在新北樹林區的這一個交叉路口，但是被打的男子怎麼會站在馬路中間？原來他才剛和朋友剛吃完飯，在這裡要說掰掰，但疑似沒有注意到號誌燈。

被打陳姓男子：「那一天是跟我同學，我們有喝酒一起走，要走回家嘛，我想說我是綠燈可以走過去，結果我走到一半，就突然看到一台車子，我就嚇一跳，我有說三字經，他就過來我衝過去，他就直接推倒我打下去了啦。」

強調是被車嚇到才罵國罵，衝突發生，被打到頭部、眉毛挫裂傷，想求償但談不攏。被打陳姓男子：「影響影響到工作和生活，我沒有辦法出去工作啊，然後數字我也看不清啊。」

涉傷害楊姓騎士：「我可以為我的衝動買單嘛，我就說3萬塊，那時候調解，我說這個了不起2個月是6萬塊啊，啊你要30萬，那就和解不成嘛。」

雙方鬧上法院，騎士挨告傷害，最後被法官判3個月有期徒刑，可易科罰金9萬。一句髒話產生誤會，到底誰對誰錯，事到如今仍是各說各話。

