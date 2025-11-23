獨家／只剩副駕完整！花26萬買中古車 連車頂都拼接

專家一看果然離譜，車頂是拼接的，連B柱、C柱也是拼接。（圖／東森新聞）





台東有民眾跟鄰居車行買了26萬的中古車，但今年1月買車後總覺得車子怪怪的。直到6月半路拋錨，技師檢查才發現，發動機的軸承跟皮帶竟然掉了！他氣得花8千元到高雄找第三方專家鑑定，結果一拆開傻眼，整輛車拼接得太誇張，連車頂都換過，只有副駕駛座完整，根本是重大事故車。鑑定後殘值只剩2萬元。車主氣炸希望全額退款，但業者說都有告知，雙方對退款金額沒有共識。

車主女兒宋小姐：「還有這裡，都是積水啊！只要下雨天，都是這樣清啊。」

掀開轎車後車廂底部，明明沒下雨，竟然積水了，宋小姐傻眼。最恐怖的是，有一次她開在半路，車子直接出事。車主女兒宋小姐：「整個輪軸承跟皮帶都是掉下來的，是行駛到一半，我只能靠邊停車啊。還好我是開最外側的。」

她說這輛車，是媽媽今年1月在台東向鄰居購買的，當時沒簽約，車價26萬，貸款到32萬，其中多出的6萬是影音設備費。開著開著，6月就出問題。直到本月22日花8千元請第三方鑑定，才發現原來是事故車。專家鑑定後認定，這車就是事故車拆解後重新拼裝的。車主親友盧小姐：「車型2018年。」

車子引擎蓋一開，車身資訊顯示是2018年出廠，但行照上卻寫2017年，年份對不上。一查又發現，這車不但曾是租賃車，還曾經是失竊車。宋小姐說，會找第三方鑑定，就是因為發動機軸承跟皮帶在行駛中掉落，讓她覺得車子一定有問題。

專家一看果然離譜，車頂是拼接的，連B柱、C柱也是拼接；後車廂左右輪拱也拼接；避震器固定座還焊接過。整輛車只有副駕駛座是原裝的，全車殘值只有2萬。媽媽花二、三十萬買到這種熔接車，還是向認識的鄰居買的，讓她無法接受。

對此業者也回應。賣車業者張先生：「板材它是有更換，有更換車頂皮，還有後尾板。這個當初我們有告知。我跟他講說，你要換車也可以，你退回也可以。」

車主劉小姐：「他說車子是好的，完全沒有說什麼事故車什麼的，沒有說。」

車行要求買家自付銀行違約金，車主無法接受，要求車行退全額32萬，另外稅金、保險費和鑑定費也要車行負擔。雙方沒有共識。花錢買代步車，卻買到殘值2萬的熔接車，車主不排除提告討公道。

