獨家／可以吃的耶誕樹！火鍋肉肉樹PK日式壽司樹

耶誕節即將到來，不只要玩交換禮物，耶誕大餐同樣不可少。火鍋業者看準商機，推出高級版「肉肉耶誕樹」，還有浪漫的蔬菜花束。美式餐廳推出的耶誕套餐也相當澎湃，不僅有牛小排、戰斧豬排，甜點和飲料的配色更特別以「綠+紅」呈現，超級應景。

耶誕節要到了，施展耶誕魔法變出浪漫大餐，這盤墨魚滑加丸子，就像一群企鵝在堆雪球；想吃青菜也不無聊，把蔬菜盤直接變成蔬菜花束超吸睛。還有重頭戲，就是這一盤肉肉聖誕樹，耶誕氛圍滿滿。

滿滿肉片層層堆疊，這是一棵可以吃的聖誕樹。火鍋業者推出「肉肉聖誕樹」，由美國牛小排、日本A5和牛與澳洲和牛組成。還有企鵝蝦滑也是店家主打招牌，可以放在鍋子邊緣讓它「跳水」。

民眾：「這邊有聖誕樹造型的和牛，我覺得很特別，很想跟它拍照。」

火鍋拚過節，耶誕氣氛拚到滿，另一間美式餐廳也全面進入耶誕模式，店家不只播放耶誕歌曲，還有可愛的小佈置。另外端出這一整桌很有美式風格的耶誕大餐，超級澎湃：主菜是炙烤帶骨牛小排，刀子一切，肉立刻分開，口感超軟嫩；另一道是 12 盎司戰斧豬排，咬下去肉質夠味又多汁。甜點也充滿儀式感，蛋糕上擠上綠色奶霜，餐盤還灑上「Merry Christmas」字樣的糖粉。飲料則是抹茶和草莓口味，綠綠紅紅，完全呼應耶誕節的代表色。

美式餐廳主廚黃先生：「我們的燉飯用稍微聖誕一點的配色，搭配綠櫛瓜，還有自己製作的風乾番茄。」

不只火鍋、排餐，就連連鎖壽司店也加入耶誕戰局，驚喜推出「耶誕樹壽司」，鮭魚卵加上新鮮生魚片，最上面的星星竟然是玉子燒，造型可愛又有創意。耶誕節不只禮物戰，餐飲市場同樣火熱，各大餐廳端出限定耶誕大餐，搶攻年底聚餐商機。

