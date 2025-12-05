獨家／可怕！台中七期大型拖車快車道危險右轉 機車急煞險撞

大型拖車違規右轉，差點撞上直行機車。（圖／翻攝自侯怡岑職業衛生護理師 Polly Hou Threads）





台中有民眾在七期市政路，目擊一輛載著進口新車的大型拖車，從快車道直接違規右轉，當時慢車道剛好有一名騎士嚇得急煞，差點撞上去，相當驚險。影片PO網後，網友大罵拖車駕駛簡直是要蓄意殺人，還有民眾說，這台車天天都這樣危險轉彎。警方表示，有分隔島的道路禁止在快車道右轉，最高可處1800元罰鍰。

機車騎士直行來到路口，突然有一輛載著進口新車的大型拖車，從分隔島旁的快車道衝出來急速右轉。騎士發現後趕緊煞車往右閃，一度重心不穩滑行。拖車緊急煞住停下，但騎士差點就被撞上，驚險的這一幕，看得網友心驚膽顫。

民眾：「很危險，拖車駕駛違規。」

記者vs.民眾：「很危險，也會很生氣，只能檢舉他，或是保護好自己比較重要。」

民眾：「他這樣插進來是很危險的，第一個，用路人不守規矩，第二個，罰得不夠重，應該要重罰。」

前天（3日）上午7點左右，這輛載著8輛進口名車的大型拖車，從市政路要轉到惠中路，準備把車停放到附近大觀路的停車場。但他車上載著8輛價值超過3000萬的新車，竟然敢在台中七期違規開車。

有網友推測，他可能怕開在慢車道時，上排的車被路樹刮傷，或是技術不好擔心轉不過去，於是從快車道直接違規右轉。附近民眾表示，這樣的情況幾乎天天上演。

附近民眾：「我出來走路的時候有看到，差不多都早上。」

市政路設有分隔島，依照法規，快車道上的車輛禁止右轉。如果要右轉，必須在路口30公尺前提早換到慢車道再轉彎。拖車駕駛如果要到停放新車的地方，應該先到惠文路左轉，再轉回惠中路，但這名拖車駕駛卻貪圖方便，直接違規右轉。

不過其他大車駕駛表示，大型車因為車身長，轉彎時相當考驗技術和經驗。其他大型車駕駛：「外車道有車，要往前開一點再轉彎，載車子的車身，差不多要一半才轉得過去，因為要抓距離。」

儘管一名網友自稱是拖車駕駛，坦承自己速度太快，沒有注意行車安全，將會進行檢討，但還是被網友罵翻，認為他根本是想蓄意殺人。警方表示，在快車道右轉將可處600到1800元罰鍰，萬一釀成死傷，得付出更大代價。

