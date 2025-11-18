獨家／可惡！雞蛋糕「刻印御守、章魚」模具被偷害斷炊

雞蛋糕模具放一旁等降溫，結果被人偷走了。（圖／東森新聞）





高雄有雞蛋糕業者周末到永安漁會的石斑節市集擺攤，結束後雞蛋糕模具放一旁等降溫，結果被人偷走了，這兩個模具是特製的，一個是有刻字的御守造型，一個是可愛章魚，損失一萬多，模具遺失怎麼做生意，王小姐趕緊向朋友借來基本款模具應急，而警方獲報掌握涉嫌人身分將通知到案說明。

雞蛋糕麵糊倒入模具，等個幾分鐘，熱騰騰的雞蛋糕大功告成，出爐的有大眼蛙跟貓頭鷹圖案，但這全是跟別人借來應急的。

雞蛋糕模具遭竊攤商王小姐：「這邊的模具是我跟人家借的，要買的話全新的話，鍍模至少也要2個星期，所以就想說先跟人家借會比較好。」

廣告 廣告

王小姐說他16號去永安石斑魚節擺攤，結束時把模具放在矮牆，想說等涼一點再收，人去附近吃東西，結果一名戴鴨舌帽穿黑衣的男子就出現在他的模具旁，先是在附近排徊走來走去，一會又坐在矮牆旁，接著起身又換到模具旁坐著，不一會兒又起來接著他折返拿走雞蛋糕模型，光天化日大膽偷雞蛋糕模型，全被監視器錄下被偷的就是這一款御守模具上面還有特別刻字，招財安康和可愛章魚造型，兩個就要近1萬5千元，生計也受到影響。

雞蛋糕模具遭竊攤商王小姐：「要開一個模的話，那個模具至少都要一萬一至五萬不等啦，都不一定對，那個御守（模具）的話，是在我們路竹上完全是沒有的。」由於王小姐全職賣雞蛋糕模具被偷他實在好心急，也立刻報警。

高市永安派出所副所長劉慶彰：「調閱周邊監視器影像，目前已初步掌握相關涉嫌人身分，後續將通知到案說明，警方表示本案涉及刑法第337條侵占遺失物。」

被偷走的模具是鐵做的，變賣也沒價值，但對王小姐來說少了生財工具，要訂作或買二手的也至少要2周以上，現在先跟朋友借模具度過眼前難關，只希望竊賊良心發現，歸還他的生財工具。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

獨家／扯！廟宇「黃金」紀念酒6箱被偷還喝掉13瓶 疑內賊

宜蘭山坡地被偷倒數十噸廢棄物 震撼畫面曝

台積電被偷襲 尾盤被砍14369張！ 台股「秒殺215點」紅翻黑

