獨家／可樂機到底怎麼清？漂白水、酒精全不能用

現在很多餐廳都會使用汽水機、飲料機等設備。（圖／東森新聞）





現在很多餐廳都會使用汽水機、飲料機等設備，這些機器到底多久會清，應該如何清潔，實際找上餐飲業者，他們表示其實可樂機的清洗很耗工，內外嘴清乾淨後，會泡一整晚的氣泡水，等到要使用再裝回去。而他們也說，清洗機台一定要注意，避免使用到漂白水等化學藥劑，以免化學物殘留，被民眾喝下肚。

連鎖餐廳、火鍋業者、速食業者，店裡通常都會擺著這一台汽水機，可樂、七喜、雪碧想喝什麼有什麼，很多人這一喝喝出問題，讓大家好奇，這些機器多久洗一次，又該怎麼洗。

確認裡頭都沒飲料後，將所有能裝水的容器，通通拆下送進廚房，接著拿刷子，這邊刷刷，那邊刷，每一個角落都不放過。

餐飲業者：「這個我們會先拆下來，然後再來的話，它裡面有一個，有點像塞子的東西，會塞在出料嘴這邊，這個我們也會拆下來洗，用洗碗精洗一洗，然後我們會再泡氣泡水，然後就是讓它浸泡一個晚上，它（機台）裡面那個工程師，會固定來洗。」

不管你是什麼機，通通都得清，比起奶茶機可以整座拆，可樂機的清洗方式更麻煩，因為業者需要把出飲料的內嘴外嘴拆下清洗，放到消毒水中浸泡5分鐘以上，接著利用刷子清內部零件，等到確定乾淨才能裝回去，清洗機台眉角多，業者也說這東西千萬別用。

餐飲業者：「漂白水是絕對不能用在這個上面的，它只能用洗碗精洗，它也不會碰到其他的洗劑。」

想把機台零件清乾淨，酒精、漂白水或者是強酸、強鹼、有香味的清潔劑或消毒液，千萬不能用，除了會損壞機器，要是有殘留，民眾不小心喝下肚，那可就慘了。

餐飲業者：「這個一定每天都要洗，我們晚上閉店的時候會洗。」

通常餐廳業者都會跟廠商配合，由廠商派員來拆機台回去做更細部的清洗，在店裡面則是由店員簡易清洗，以清水、酵素或高溫熱水殺菌等等，定期一個月至少洗一次，避免殘留汙垢，讓民眾喝下肚。

