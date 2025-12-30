獨家／台中女衝跨年市集擺攤 賊闖租屋偷光手機掛繩

台中一名34歲的手機掛繩業者，早就準備好要去桃園擺攤做生意。（圖／東森新聞）



12/31各地跨年活動相當多，台中一名34歲的手機掛繩業者，早就準備好要去桃園擺攤做生意，辛苦編了70條手機掛繩跟其他配件，共100多樣手工製品放在行李箱，因為租屋套房在3樓，她扛不上去擺在1樓。沒想到12/30凌晨，大門密碼鎖疑似故障，一名男子直接開門闖入，搬走她2個行李箱，還大剌剌蹲在路邊翻找，有人經過也沒在怕。這下業者的心血被偷光，只能徹夜不睡，加緊趕工。

監視器拍到，今（30）日凌晨黑衣男子12點40分從巷口走來，看到路邊住宅門沒關就直接闖入，不到30秒，從裡面拖出一個白色行李箱，就蹲在路邊開始亂翻，翻了4分鐘沒找到值錢的，又進屋換綠色的行李箱。

阿伯拖得很吃力，裡面的木架他不要，有其他住戶出門丟垃圾，阿伯也沒在怕，翻完就把行李箱丟掉，還從垃圾桶找垃圾袋裝戰利品，不慌不忙偷了18分鐘。

遭竊掛繩設計業者：「影片沒拍到，但他如果直接順手這樣子進來，這個地方就可以直接把行李箱拖出去，然後我們擺攤的東西很重，所以我放在這個地方，因為平常密碼鎖都是門都是關著的，這個地方有3支監視器，所以這邊應該是除了住戶以外，不會有人可以進到這個空間。」

竊賊侵門踏戶，半夜狂偷，受害業者都快哭了，兩咖行李箱內總共有70多條手機掛繩跟配件，損失4萬元，全都是她一個人手工編織的寶貝。明明租屋1樓大門有密碼鎖，但早上她才發現有其他住戶手寫紙板，提醒門壞了。

遭竊掛繩設計業者：「門的問題從搬來有發生過1、2次的狀況，對，所以有時候是門壞掉，有時候是密碼鎖的電池沒電，所以之前有類似的案例，大概很長一段時間門是沒有辦法上鎖的。」

竊案發生在臺中市中區的興中街，34歲的受害女子從垃圾子母車撿回生財工具，得拼命趕工，因為她已經答應邀約，12/31當天傍晚要去桃園的市集擺攤，原本的70條掛繩被偷，她就算不睡覺手工編，也只能做出35條。

遭竊掛繩設計業者：「得趕快做，因為在桃園，所以還要算一下車程，所以就是趕快回去工作。」

受害女子已報案，警方正擴大追緝中，但追人要時間，為了搶賺跨年市集生意，她只能咬牙趕工，能做多少是多少。

