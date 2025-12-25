獨家／台中市民廣場「耶誕市集」變調 夜市化引爭議

台中市民廣場於12月21日至24日晚間舉辦耶誕市集，卻引發兩極評價。（圖／東森新聞）





台中市民廣場於12月21日至24日晚間舉辦耶誕市集，卻引發兩極評價。現場攤位燈火通明，販售烤香腸、烤串、炸雞排及臭豆腐等夜市小吃，香味四溢。然而，部分網友批評市集缺乏美感，宛如大型「耶誕夜市」，甚至拿高雄耶誕活動的精緻佈置做對比，質疑台中活動的風格定位。



對此，民眾反應不一。有市民坦言失望「感覺太過在地化，與期待的耶誕氛圍有落差，分不清是去市集還是夜市。」更有民眾指出，不僅氛圍不如預期，商品價格也普遍偏高。

面對外界將其與高雄中央公園的金黃燈海、飄雪秀相比，質疑台中「到底想要什麼氛圍」？也有民眾持不同看法，認為夜市風格的市集品項多樣，能有效吸引人潮；若想單純拍照，鄰近的勤美誠品也有許多景點，不一定要侷限於市集內。



然而，龐大的人潮也帶來了亂象。除了周邊交通與住戶受到影響外，許多違規攤販看準商機，無視法規直接在草地上擺攤。無論白天或夜晚，皆可見違法攤商穿梭於野餐民眾之間。依據相關規定，違規設攤可處新台幣1200元至6000元罰鍰，呼籲攤商自律。

