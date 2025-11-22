獨家／台中怪男拿鑰匙 沿路開車門 民眾目擊報警
台中有民眾到南區文心南路重劃區要停車時，發現有一名男子行跡詭異，手上還拿著一串鑰匙，沿路想要亂開、撬開車門，於是趕緊報警，附近民眾表示這處地點的路邊停車格還沒收費，因此經常停滿車，不過位處偏僻，加上沒有監視器，很容易成為小偷下手目標，之前也有人亂翻機車座墊，警方表示如果拿鑰匙或工具開啟、破壞民眾物品，可能會觸犯毀損或竊盜罪。
民眾正要找車位停車，卻發現一名穿著黑色連帽外套、短褲的男子，站在路邊車旁鬼鬼祟祟，接著伸手企圖拉開車門，發覺拉不開後，又繼續尋找下個目標，只見他手上疑似拿出一串鑰匙，想要試著打開車門，但不斷的轉動撬啊撬，試了老半天還是打不開，目擊民眾發現這名男子行跡詭異懷疑他是小偷，立刻拍下影片報警。
事發地點就在台中南區文心南路重劃區，靠近中山大學附設醫院，路旁一長排停車格幾乎都停滿車，但因為比較偏僻，成了有心人士下手目標。
民眾：「當然會擔心，東西要被偷當然會擔心。」
民眾：「這邊還沒開始收費，所以大家幾乎都停這邊，以後只能盡量不要停這裡。」這名怪異的男子拿著鑰匙幾乎試遍整排車輛，但都沒有成功，附近民眾表示沒看過這名男子，但曾經看過有人亂翻機車座墊要偷東西，這名男子應該也是想要撬開車門行竊。
民眾：「我是看到別人在撬機車座墊，我問他你在撬什麼，一下子他就跑了，這個男的我沒看過，這裡很偏僻，現在比較有人，不然以前都沒有這裡是重劃區。」
不過警方接獲報案後趕到這名54歲的謝姓男子還在現場，但沒有發現他身上有偷竊的物品或不法情事，加上沒有被害民眾報案，因此只能先登記他的資料，如果有其他被害人報案，將會通知他到案說明。
勤工派出所所長劉浩廷：「民眾不得任意以鑰匙或其他工具嘗試開啟，非己所有之物品，此舉恐涉犯刑法毀損罪或竊盜未遂等。」附近民眾表示會來這裡停車的，大多是來運動或是到醫院。
因為還沒收費，因此幾乎都是一位難求，不過附近沒有監視器，如果遭竊很難找到竊賊也容易成為治安死角，希望警方加強巡邏也提醒停車的民眾要多加留意。
