獨家／台中旅店一晚只要86元？網瘋問：怎麼訂的！

天下真的有白吃的午餐嗎，有民眾要到台中玩2天1夜，在訂房網站看到台中火車站附近的旅店雙人房一晚只要86元，心動馬上訂房，一開始半信半疑，沒想到抵達旅店後，竟然能順利入住，事後他將過程po網發文還附上發票佐證，立刻引發網友討論，一堆人在問到底怎麼訂的也有人說老闆虧很大，對此旅店私下表示打錯價格了，原價其實是860元，少了一個零，但既然已經售出只好認賠。

訂單上除了有日期訊息，價格欄位寫著大大的新台幣86元，這麼好康到底哪裡找我也想住。

民眾：「以價格來說其實是不合理，因為不太可能就是只有86塊可以住一晚啊，你就算洗個毛巾也不可能只有86塊，附早餐那我覺得更不合理了。」

4日有民眾到台中玩2天1夜，從訂房網站找到了位於台中火車站附近的旅店，官網寫著 雙人房有浴缸附早餐，一晚只要86元，他看見後馬上下訂，本來半信半疑，沒想到到旅店後竟然順利入住，他將過程PO網發文86元客房超值，還附上了發票佐證，吸引大批網友討論，有人說太便宜了吧怎麼訂的，不到百元的住宿，老闆可能虧很大。

民眾：「如果他們輸入錯的話，那個主管是不是要付，原本我們應該要付的錢，我會主動跟他們講然後把剩下的（錢）補上。」

記者vs.旅店員工：「（原本價格是多少），860元，就發生錯誤我們就更改啦。」結果PO文釣出疑似同集團的員工，他說這應該是放錯價格，大家別誤會否則訂房電話會接不完，實際打開訂房網站，為了增加訂房率，標準雙人房平日原價1272元，網路促銷價最便宜只要757元，但原本是要KEY860元，少一個零搞了一個大烏龍。

旅店員工vs.記者：「系統問題調整錯價格，那我們就認賠就這樣，（訂的人多嗎），昨天是只有1、2個啦，但是今天滿多人打來問的。」

業者表示網站出錯，但已經售出那就認賠，後續也將價格修回原本的860元，不過民眾將心得PO網發文後，詢問電話確實多很多，他們澄清沒有百元住宿啦，原本就已經夠優惠，大家別再問了。

