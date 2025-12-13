獨家／台中最「萌」公車！小新娃娃、香氛袋 司機當家暖心布置

台中巨業306路公車，有一位司機很用心裝扮車內空間。（圖／東森新聞）





台中巨業306路公車，有一位司機很用心裝扮車內空間。從燈箱到前擋放了各式蠟筆小新公仔，車內還掛了香氛袋，一上車就能聞到淡淡香氣，而且司機從不重踩急煞，讓乘客坐得安心。而司機小白也說，他從業快3年，因為熱愛這份工作，所以把公車當成第二個家用心佈置，不僅自己開心，也希望讓乘客能感受到。

蠟筆小新公仔坐在燈箱上，隨著公車移動還會搖頭晃腦。而在公車的前擋玻璃也有各種蠟筆小新排排坐，就連可愛的小白也少不了，還放上了「怪怪」吊飾，旁邊還有一包超大包的乖乖。

乘客：「滿舒適的，之前有搭過（其他車）衝很快，不知道發生什麼事，因為我們沒有看到，然後有緊急煞車，就是人真的差點飛出去，讓人家覺得上來就是有一些可愛的小點綴這樣子，覺得電車開起來比較穩，不會一直搖搖晃晃，滿有親和力的，就是感覺司機很可愛。」

台中巨業這班306路公車，從台中車站往返清水，不像過去公車冷冰冰的形象，除了有可愛的娃娃，車上也放滿了香氛袋，讓乘客一上車就感受濃濃溫馨氣息，也讓心情瞬間變好，乘客也大讚司機不會重踩急煞，大人小孩搭乘都很安全，而司機也說放娃娃也有小巧思。

公車司機小白：「看自己就是開車時時刻刻都要注意安全就要特別小心，就剛好突發奇想就想到小新，然後就想說我家突然很多，我兒子和我老婆都很喜歡，包括我也很喜歡，那我就拿來車上這樣子，第一個、第二個、第三個就一直擺下去。」

從事公車司機快3年的小白，因為熱愛這份工作，就把公車當成自己的家用心裝扮，車內也保持得乾乾淨淨，不僅乘客開心，小白自己也愉快。

公車司機小白：「其實我覺得我滿喜歡從事服務業的，就是這份工作，因為我覺得本身來來去去的人就很多了，可以讓我學習到很多東西，尤其是婆婆媽媽她們都對我很好，她們也把我當成家人，我也把她們當成家人。」

公車上的這些可愛點綴，不僅拉近了乘客與司機的距離，更帶著滿滿人情味，也讓乘客單調的通勤生活中，增添了療癒與親切感。

