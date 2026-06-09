獨家／台中海線豪車男偷娃機店 遮車牌狂掃高價公仔

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嫌犯駕駛豪華休旅車、遮蔽車牌，專挑高價公仔與收藏品下手，轄區警方表示，已主動介入調查偵辦。（示意圖／pexels）





台中海線出現娃娃機大盜。一名竊賊開著要價約200萬元的休旅車，四處鎖定娃娃機店下手，直接搬走機台上的商品。嫌犯專挑市價約3000元的唐老鴨存錢筒等高單價商品，而且為了躲避查緝，還刻意遮蔽前後車牌。就這樣開著豪車，從沙鹿一路偷到梧棲，已有多名台主受害。

娃娃機店監視器拍下，一名頭戴鴨舌帽、戴著口罩的男子，一進店內就直接搬走機台上的商品，動作相當俐落。車門打開後，將商品迅速丟進車內，一共搬走兩大箱物品，隨即上車離開。

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受害娃娃機台主馬小姐：「一路開，看到娃娃機店就停下來，然後進去隨機偷。」

失竊地點位在台中市沙鹿區鎮南路，案發時間為8日凌晨3點多。嫌犯開著一輛要價約200萬元的休旅車，並事先將前後車牌遮蔽。

表面上看似隨機行竊，但仔細觀察發現，嫌犯專挑高價商品下手。除了近期熱門的戰鬥陀螺之外，還有知名公仔品牌推出的唐老鴨存錢筒，單個市價約3000元。嫌犯連續搬走兩大箱商品，其他物品卻完全不碰，整個犯案過程不到30秒，隨後迅速駕車逃逸。

受害娃娃機台主馬小姐：「我想他不能在同一間店待太久，因為怕有人來。他是從沙鹿靜宜一路偷到梧棲，梧棲好幾間都被偷，凌晨在霧峰也有案件發生。」

受害台主將監視器畫面PO上網，指控嫌犯從台中沙鹿一路偷到梧棲，專門開著豪車搜刮娃娃機店。一個晚上至少跑了5間店，且鎖定高單價商品，以快閃方式迅速行竊。目前已有10多名台主受害，但由於嫌犯全程遮蔽車牌，讓追查身分的難度大幅提高。

受害娃娃機台主馬小姐：「他應該是拿去變賣，因為他一定知道野獸國商品有這個價值。大量賣的話比較好脫手，雖然可能便宜幾百塊，但還是會有人收。他開的是LEXUS，但車牌有遮住。我們好幾個人都有去報警，只是不確定能不能抓得到。」

對此，轄區警方表示，已主動介入調查偵辦。如今業者陸續公開多段監視器畫面，提醒同業提高警覺。這名出沒台中海線的豪車娃娃機大盜，專門鎖定高價商品下手，深夜時段更成為主要犯案時間。

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