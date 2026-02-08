獨家／台中海線風太大 開車門碰撞「2天7事故」

在海線知名OUTLET，因強風開車門不慎，短短兩天就發生7起擦撞事故。（圖／東森新聞）



寒流來襲好冷，台中風勢也很強勁，尤其在海線，這兩天最大吹11級陣風，有車主哀號一開車門，整個門對折90度，要修6萬元；還有在海線知名OUTLET，因為開車門時風太大，這兩天就發生7件碰撞鄰車的事故，業者在停車場也擺出告示「注意強風」，提醒民眾。

強風狂吹、每個人包緊緊，儘管是台中海線日常，不過有苦主發文表示，車子開了30年，第一次遇到在台中清水開車門時風太大，整個門對折90度，維修費高達6萬元。

還有人發文提醒，要到台中梧棲三井，停車方向非常重要，風超級大，吹一個大的，沒抓好車門會報廢。

台中海線知名百貨風都超級大，這兩天最大陣風就吹到11級，發生了不少件車輛開門之後的碰撞事故，在2/7就接獲5件，而今天(2/8)也有2件，因此在停車場上方都有寫著，強風要注意。

逛街民眾：「就是開車門的時候，都要隨時注意，不然可能會就是不小心撞到，不小心撞到隔壁的車。」

開車門需要更加小心翼翼，台中海線人對強風早有經驗，但恐怕不是每個人都知道，因為過去就發生過好幾起，開車門門被吹壞，或是擦撞事故。

台中海線民眾 v.s. 記者：「過年也會有很多車禍，(為什麼是風大嗎)，風大然後剛好開車門不小心A到，另外一台車子。」

有什麼方法可以避免類似狀況發生，當地人說，盡量用兩手開車門控制力道，還有一個要點，停車時，車頭盡量與風向垂直，下車時車門背風，將能降低一開門被強風吹開的風險。

逛街民眾：「開車門可能是剛好風吹的時候，會被吹開或是關起來，家長開門不會讓小朋友自己開，也怕他碰撞到隔壁的車，也是安全的問題。」

不只車輛要注意，機車族風大更要小心，在梧棲童綜合醫院外，兩部機車被強風吹倒，氣溫低風勢強勁，出門在外安全要更加注意。

