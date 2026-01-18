獨家／台中煲湯老店爆食安顧客「沒吃的菜」回收放冰箱

台中南屯一知名廣西豬肚雞煲餐廳被民眾直擊員工回收剩菜放冰箱，引發是否重用疑慮，店家否認，稱只是員工暫放帶回家食用。（圖／東森新聞）





台中南屯區一間知名餐廳，主打正統的廣西豬肚雞煲湯，有許多死忠顧客，秋冬必吃，但卻被民眾直擊，員工把沒吃完的菜盤回收再放進冰箱，質疑會不會又拿給其他顧客，對此店家否認，說那是員工要帶回家吃的，只是暫放冰箱，老顧客也力挺，不過事情鬧大後，衛生局將在周一上班日派人稽查釐清，也建議民眾可以把影片事證上傳檢舉。

店員在收桌的時候，看到桌上還有一盤，客人沒吃完滿滿的菜，她將那盤菜拿起，緊接著，放冰箱，她將這盤菜，用手抓起來，全部塞回去冰箱裏面，這一幕被桌旁的民眾拍下，發文說，不知道這些菜，會不會再上桌給其他顧客，但看到這樣的畫面，真的會忍不住產生疑問。

附近民眾說：「如果是別人已經上別人桌上的，那不太適合，就這家店其實不太敢再來。」

附近民眾說：「因為那是別的客人吃剩下的東西，所以再拿去冰，會讓人誤會變成，你可能會把它再拿出來，送給下一桌的客人。」

16號晚上，民眾到台中南屯區，一家豬肚雞煲湯店，直擊員工別桌的沒吃完的菜，全塞回去冰箱菜籃內，影片引發網友熱議痛批，求店家名避雷，看到這幕突然覺得，口中的菜是不是也是這樣來的，業者卻急忙澄清。

餐廳業者說：「我們那個晚上的，就是沒有賣完的剩的那個菜，員工都會打包回家，我們沒有在賣那個隔夜的，所以我們是不存在，就是說回收以後再賣客人，不存在這種問題的。」

店內常客說：「這家店我常常來吃常常過來，所以說我知道他們店的規矩，就是老闆娘不可以留剩下的菜，因為都會壞掉，所以幾乎都是給員工帶走。」

業者強調，這個冰箱是放客人要打包帶走的菜，以及沒賣完沒吃完，讓員工下班後拿回家，但冰箱放在外場，客人都看得到，難免有疑慮。

台中市政府食品藥物安全處蔡文哲秘書說：「食安處將於營業時間前往稽查，現場如果有不符合，衛生規範準則的項目，會責令業者限期改善。」

知名老店驚傳食安，衛生局建議，民眾可以把影片事證，直接上傳檢舉，他們也將在上班日前往稽查，釐清到底有沒有回收菜再賣。

