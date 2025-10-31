獨家》台中爆發非洲豬瘟！國民黨團院會提譴責案批中央怠忽職守

國民黨團書記長羅智強(左起)、總召傅崐萁、首席副書記長林沛祥。(記者陳逸寬攝)

〔記者劉宛琳／台北報導〕台中市爆發非洲豬瘟疫情，立法院國民黨團今天在立法院會提出譴責案，指控中央主責的邊境管制出現嚴重疏漏，台中爆發非洲豬瘟案例，阻絕境外破功究其原因，仍在於近一年府、院、黨全面配合「大罷免」，政務廢弛所導致。因此對賴、卓政府不思積極檢討防疫破口、精進防檢疫作為，推諉卸責、怠忽職守之行徑提出最嚴厲譴責。

國民黨團表示，我國為非疫區，非洲豬瘟病毒百分百來自境外，嚴格的邊境檢疫措施為阻絕疫病於境外的第一道防線。執政的民進黨賴卓政府不思檢討邊境破防把關不力，不禁廚餘餵養兩項重大政策嚴重失誤，卻企圖轉移焦點，發動側翼造謠在野黨亂刪預算，後遭農業部長陳駿季於立法院答詢時公開表示豬瘟發生與預算無關，再欲甩鍋地方以廚餘餵食豬隻、檢疫不實等。

廣告 廣告

國民黨團強調，當初開放廚餘餵豬的正是時任行政院長的賴總統，疫情衝擊養豬產值及關聯產業高達2000億元，從業人口150萬人，影響極為巨大。全國廚餘養豬僅占8%，卻可能造成破口，對2000億產值造成巨大傷害，應立即禁止廚餘養豬。

國民黨團表示，賴清德總統上台後近一年搞大罷免，政務嚴重廢弛，疏於防疫業務之把關落實，邊境管制因而產生漏洞，讓非洲豬瘟病毒入侵國內，如今民進黨為撇清責任亂扣地方政府防疫不力的大帽，企圖掩飾執政失能失序的窘境，已使國家聲譽與全民權益遭受重大損失。

國民黨團表示，爰此，建請院會作成決議：「有鑑於賴卓政府施政只問政治疏忽民生經濟，將得來不易的「豬瘟非疫國」榮譽與國際競爭力及國家養豬產值造成巨大傷害損失，對賴卓政府不思積極檢討防疫破口、精進防檢疫作為，推諉卸責、怠忽職守之行徑提出最嚴厲譴責」。

豬瘟譴責案全文：

本院國民黨黨團，有鑑於自107年起，全球陸續爆發非洲豬瘟疫情，我國在採取嚴格邊境把關，阻絕病毒於境外策略之下，第92屆世界動物衛生組織(WOAH)2025年5月29日於法國巴黎年會通過我國正式獲WOAH認定為「豬瘟非疫國」，象徵我國動物防疫與檢疫量能再獲國際肯定。然而不過僅僅5個月，近日中央主責的邊境管制出現嚴重疏漏，台中爆發非洲豬瘟案例，阻絕境外破功究其原因，仍在於近一年府、院、黨全面配合「大罷免」，政務廢弛所導致！

我國為非疫區，非洲豬瘟病毒百分百來自境外，嚴格的邊境檢疫措施為阻絕疫病於境外的第一道防線。我國邊境管制機關於機場、港口、郵包等通路強化查驗，嚴防動物及其產品非法輸入，全面攔截高風險來源，並加強旅客宣導作業乃為正辦。執政的民進黨賴卓政府不思檢討邊境破防把關不力，不禁廚餘餵養兩項重大政策嚴重失誤，卻企圖轉移焦點，發動側翼造謠在野黨亂刪預算，後遭農業部長陳駿季於立法院答詢時公開表示豬瘟發生與預算無關，再欲甩鍋地方以廚餘餵食豬隻、檢疫不實等。殊不知，當初開放廚餘餵豬的正是時任行政院長的賴總統，疫情衝擊養豬產值及關聯產業高達2,000億元，從業人口150萬人，影響極為巨大。

全國廚餘養豬僅占8%，卻可能造成破口對2,000億產值造成巨大傷害，應立即禁止廚餘養豬。廚餘可回收再利用，113年度全國廚餘回收量達51萬公噸，成為資源再利用與減碳的重要來源。新北市、嘉義縣、彰化縣及金門縣榮獲環境部頒發特優獎，皆能規劃短、中、長期廚餘處理策略，並發展在地適用的多元方式，亦透過妥善管理堆肥設施、源頭減量、破袋稽查、輔導民眾堆肥與教育宣導等配套措施，提升回收效益與品質。桃園市、臺中市、宜蘭縣、苗栗縣、雲林縣、新竹市、花蓮縣與澎湖縣等8縣市於廚餘回收再利用上均有亮眼表現，獲頒優等獎，展現因地制宜的彈性與務實作為。

賴清德總統上台後近一年搞大罷免，政務嚴重廢弛，疏於防疫業務之把關落實，邊境管制因而產生漏洞，讓非洲豬瘟病毒入侵國內，如今民進黨為撇清責任亂扣地方政府防疫不力的大帽，企圖掩飾執政失能失序的窘境，已使國家聲譽與全民權益遭受重大損失。爰此，建請院會作成決議：「有鑑於賴卓政府施政只問政治疏忽民生經濟，將得來不易的「豬瘟非疫國」榮譽與國際競爭力及國家養豬產值造成巨大傷害損失，對賴卓政府不思積極檢討防疫破口、精進防檢疫作為，推諉卸責、怠忽職守之行徑提出最嚴厲譴責」。

【看原文連結】

更多自由時報報導

自由爆新聞》疫調疑點滿天飛！議員開噴「盧秀燕豬瘟」揪新破口

台中豬瘟養豬場特約獸醫紀又銘：2重要線索可查病毒破口

為掩埋廚餘有無鋪防水塑膠布 議員江肇國、副市長黃國榮爆口角

趕走義煮團 花蓮縣府短時間內砸近億買便當 更扯的是這事……

