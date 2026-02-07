獨家／台中老店搬新家7片生魚片250元 顧客傻眼

花250元買7片生魚片讓民眾傻眼，網友狂酸。（圖／東森新聞）



台中南屯一間開了12年的老字號海鮮餐廳，最近搬新家重新營業，有民眾花250元外帶生魚片，打開紙盒卻只有7片，等於一片要35元，讓民眾好傻眼，把照片PO上網，網友更是大歪樓狂酸，根本是蘿蔔絲佐生魚片。不過店家也回應，用料新鮮、每份固定三兩半的重量。

控生魚片太貴顧客：「驚不驚喜很多超多的喔，哈哈哈哈，是不是很多，250，哈哈哈哈哈，下面沒有東西是冰塊，哈哈哈哈。」

滿心期待的生魚片，便當盒一打開，男子瞬間變臉，女老闆魔性笑聲，更無情打擊。

控生魚片太貴顧客：「1234567，這樣算是7片吧，這樣子250看起來不怎麼樣，正常合理嗎？」

250元只有7片生魚片，還買2盒都這樣，難怪顧客傻眼，好奇發問合理嗎。

顧客提到會覺得那麼好笑，是因為他們其中一個員工很會算晚餐錢這種事情，所以他打開的時候看到那個份量，就大笑因為他完全吃不飽，他的表情應該是生無可戀。

影片將近30萬點閱，網友大歪樓，這是綜合蘿蔔絲佐生魚片，剩下的會自己游來找你嗎？他明明可以直接搶你錢，卻還是給你幾片生魚片。

顧客：「很多是網友講的不是我講的，他們就直接說，這個魚好像不是很新鮮。」

台中南屯一家開了12年的，老字號海鮮餐廳搬新家，結果一片生魚片得要35元，網友紛紛分享，台北的150元，台南永康的400元，20片鮭魚3條赤蝦，還有2顆大干貝，再來看看梧棲漁港，10片旗魚10片鮭魚，250元七兩重。

梧棲漁港生魚片店業者：「當然是以我們自己做這個生意來說，一定是很貴啊超級貴啊，但是你消費者就要看他自己的心態啊。

就連梧棲漁港的業者都說市區這樣賣真的貴，不過老字號的店家打包票說，他們的用料實在。

當事店家：「我們用的絕對是，不敢說很好，但新鮮度一定夠，你說SOP，我們那個都差不多一份7塊來講，都是三兩半左右。」

明明都是250元，漁港賣的一大盤，份量是店家的2倍，俗話說的好，沒比較沒傷害，要花錢買哪一家，顧客自己心裡會有盤算。

