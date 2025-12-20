獨家／台中辦畫博「進場亂」連2天排隊塞爆 若恐攻難逃

大批民眾準備排隊入場，隊伍幾乎看不到盡頭。（圖／東森新聞）





2025插畫博覽會在台中國際展覽館舉辦，集結400攤盛大登場，但進場流程被民眾罵翻，因為許多人提前買了早鳥票，到了現場還得先兌換手環才能入場，但現場買票的人卻免排隊直接進去，網友狂轟不公平。第二天主辦單位改變進場規則，一視同仁，讓大家一起排隊領手環，結果現場依然擠爆。19日晚間嫌犯張文，就是鎖定人潮聚集的北車犯案，萬一恐攻事件發生在台中，想逃都很難。

大批民眾準備排隊入場，隊伍幾乎看不到盡頭。台中舉辦國際插畫博覽會，從人氣IP、原創插畫，92個海外品牌共400攤，許多人提前1、2兩個月買早鳥票，想說不用花時間到現場排隊，但第一天就動線大亂。

排隊看展民眾：「就是那個工作人員，竟然跟我說你活該，誰叫你要買便宜的票。我覺得超沒水準的，以為就是拿了早鳥票就可以進去，結果反而那個現場買票的人很少，所以才會造成說，現場買票的人比較快進去。」

原來是因為買早鳥票的人，入場前必須先兌換手環，光排隊就多花了一個小時；但現場購票的當下就能拿到手環，等於說少了一個關卡，早買票沒有早享受，反而多花時間排隊受罪。

上百人今（20）日就起了大早，有人凌晨4點多就冒雨排隊，又溼又冷。主辦單位也緊急調整入場方式，不管是早鳥票還是現場買，通通都要一起排隊領手環，這下更引爆民怨。

民眾：「因為我們有預先購票，等了快1個小時，如果可以快一點更好。」

排隊看展民眾：「提前去ibon領那個票了對不對，然後你去排隊，那個小姐只是把票根撕掉，然後她就拿了一個手環給你。就覺得很好笑完全很無腦，不然他在門口設一個QRcode就好，你也不用人工驗票，就掃進去就好。」

插畫博覽會總策劃林志達：「今天現場買票的民眾，他沒有辦法直接拿到手環。買早鳥票的消費者跟現場買票的的消費者，都需要在門口兌換手環才能進場。」

主辦單位po文道歉，因為第一天湧入超過1萬人，只有4名工作人員核對手環，難以消化，周末趕緊增加到10人。但周末人潮更可怕，超過1萬2000人，排隊進場至少半小時，動線全都卡住。昨日晚間台北發生恐怖攻擊，萬一真的有人選在這人潮密集的公共場域出手，想逃都很難。

