獨家／台中逢甲商圈封路辦「散步節」 行人優先卻惹怨

逢甲商圈一整排三角錐，封路辦活動，插著告示寫行人。（圖／東森新聞）





台中逢甲商圈每到周末假日人潮爆，未來也規劃逢甲路以南增設人行道，增加用路空間。這周末舉辦了台中散步節，讓民眾體驗自由走在馬路的感覺，還路於民，打造行人友善空間，卻意外引發民怨，因為標示不清，發生機車騎士誤闖行人區，人車爭道險象環生。而民眾都到馬路上，走騎樓人減少，也影響了店家生意，民怨連連。

逢甲商圈一整排三角錐，封路辦活動，插著告示寫「行人」，卻有機車騎士載小孩闖入，前方就有一群行人，看起來超危險。走到另一頭，雖然畫設人行道，卻還是有轎車違停，車輛經過都得避開。

廣告 廣告

民眾將畫面拍下PO網發文，一邊是還路於民的活動，一邊則是停在人行道的汽車，相當諷刺。台中逢甲福星路舉辦散步節封街，不過這路一封，原本兩線道的路只剩一條路能走，另一側還有機車格，要是有騎士想停車，人車爭道險象環生，引發民怨。

民眾：「我們都是要到那個店鋪裡面去啊，就覺得這樣造成我們的困擾。」

昨（20）日與今（21）日周末2天，下午1點到晚間8點半，在逢甲大學門口以及一旁人車流量大的福星路設立行人區，還用紙箱做了一輛車，讓民眾使用蠟筆彩繪，還能直接合法畫馬路塗鴉。活動吸引大人小孩參加，帶來了人潮，但大家都走在馬路上，騎樓人減少，店家生意受影響。

附近店家：「你現在如果再畫（人行道）出來，你車跟人還是搶道。福星路並沒有很大啊，這樣你附近的店家還有那邊的住戶，都一樣會受影響吧。」

逢甲路以南要畫設人行道，增加行人用路空間，封路活動先讓民眾體驗自由走在大馬路的感覺，沒想到卻先引發一堆亂象。有人說福星路已經夠塞了，其他人難道不用停車嗎？還有人說就算畫了人行道，但會違停的還是會停。

還路於民行人路權促進會理事長吳宜蒨：「人多的地方，店家才會有越來越多的客人，那當車子都是停滿商家的店門口的話，反而會造成步行的不方便。（有）行人的友善區域，這就是會對商圈會比較好一點。」

周末假日參與活動人潮多，就怕會有意外事件，警方將隨時巡視盯場，活動立意是想提升行人路權，卻沒考量到停車規劃，主辦單位說會再改進，避免人車衝突，原本的還路於民變擾民。

更多東森新聞報導

驚魂！在逢甲商圈騎車遭「電纜砸頭」女騎士：很危險

罰不怕！逢甲商圈3旅宿「日租套房」遭斷水電

快訊／逢甲商圈清晨傳驚響！男墜鄰居露台 頭部重創亡

