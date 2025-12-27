獨家》台中餐廳女員工驚喜「屋頂有超大燕窩」 抬頭全場嚇歪：虎頭蜂！

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西區一間知名鮮蝦吃到飽餐廳，近日上演一場讓人哭笑不得的「眼力考驗」，一名九年級女員工在打掃環境時，無意間抬頭查看二樓屋簷，赫然發現屋頂與排水管交界處，竟冒出一顆巨大、外型圓潤的巢狀物，當場又驚又喜，立刻跑去向老闆回報：「老闆，我們餐廳屋頂有一個好大的燕窩耶！」

沒想到話才剛出口，後續發展急轉直下，謝姓老闆一聽覺得不太對勁，直覺「燕子好像不該住這種地方」，趕緊將照片傳給熟識消防隊員協助判斷，專業人員一看照片立刻回覆：「那不是燕窩，是虎頭蜂窩，而且還不小。」一句話瞬間讓老闆冷汗直流。

廣告 廣告

從照片中可見，蜂巢緊貼屋簷與管線，體積驚人，表面紋理清楚，已是成熟大型蜂巢，一旦受到驚擾，後果不堪設想，老闆不敢大意，立刻暫停該區域活動，並緊急聯絡民間捕蜂業者到場處理，所幸過程順利，未釀成任何人員受傷，虛驚一場。

事後回想這段插曲，老闆也忍不住笑說，還好有查證，否則真把「燕窩」當成自然奇觀，恐怕哪天營業時間就會變成「蜂群出巡」，而誤把虎頭蜂窩當燕窩的九年級女員工，事後得知真相也哭笑不得，自嘲「只知道燕窩補身，沒想到差點補到醫院」。

這家餐廳提供20幾種豐富鮮蝦料理及餐點，受到喜歡吃蝦民眾青睞，過去曾發生男大生自稱在該餐廳和友人「尬蝦」，2小時吃400隻白蝦，回家後頭昏噁心，也曾有過情侶吃霸王餐，以及獲台中鍋烤節名店登上新聞版面，是中部地區小有名氣人氣餐廳。

【看原文連結】

更多自由時報報導

跨年、元旦天氣曝！氣象專家：下波冷氣團恐達寒流等級

高雄這個「五叉路口」好複雜 道工處:改好了

劉泰英驚爆：官股金融機構便宜賣？「台灣之子」黑吃黑？

藍領出頭天？頂大畢業轉行水電工月領38萬樂翻

