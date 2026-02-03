獨家／台中「假消防」出庭挨轟 海神車主、前任合體控詐騙

台中有位黃姓男子被4名女子指控假冒消防員四處行騙。（圖／東森新聞）





去年2月，台中有位黃姓男子被4名女子指控假冒消防員四處行騙，還開走200萬元的海神遲遲不還，海神女車主提告求償，兩人還沒開庭就先激烈互嗆，前女友看不下去也出面爆料，指控黃男不只假冒消防，還自稱訓犬師，租借露營車搞到被狗咬壞，車損嚴重，維修最少10萬元，還曾搞三方詐騙，害一堆人變警示帳戶，現在全台有超過10名受害者，已成立自救會提告。

法庭外一男一女，爭執互嗆氣氛火爆。假消防黃姓男子vs.海神車主王小姐：「（妳不要這樣子），你去搜尋誰假裝消防員，就有證據了。」

黃姓男子在去年2月因為假冒消防，詐騙登上新聞版面。海神車主王小姐：「開走之後呢說，他的那個腳撞斷了，還有他的媽媽乳癌末期，他阿嬤過世他人在基隆，沒有辦法把鑰匙拿給我。」

台中的王小姐是一名花藝師，也是黃姓男子的前上司，要價200萬元的海神，被他開走載妹回不來，到消防局要找人，才知道黃男個資全假的，好不容易找回愛車，卻多處刮傷，維修費車損等共求償106萬元，官司還沒結束，卻有更多受害人找上門。

前女友Rina：「（提告）有入室竊盜，毀謗還有違反電腦使用罪，他曾經害我背上，詐欺跟洗錢罪，（租車）他就說，他去打個電話，請他朋友轉帳，才發現他是去詐騙別人，然後請別人，轉帳到租車公司，裡面的員工的戶頭，害那個員工錢被鎖起來。」

前女友也來踢爆黃姓男子，從假消防換成訓犬師，租借露營車也一度收不回，最後報警車回來了，但板金有多處刮損傷痕累累。

前女友Rina：「（露營車）內裝因為狗狗的啃咬而損傷，粗估損失也差不多快10萬，他都是用訓犬師，或是消防員的名義，然後跟很多人詐騙。」

黃姓男子疑似詐騙轉帳，害無辜的人變警示戶，甚至曾闖進大學宿舍行竊，就連花蓮光復鄉，救災時也趁人之危。

海神車主王小姐：「他會穿消防員的衣服，去大學生宿舍闖空門，被抓到他就會逃走說，這是有收到報警。」

前女友Rina：「在救災的時候，偷了別人好幾萬塊的裝備，家被泥土蓋過，那些失主的錢，據我所知現金，大概是3萬塊，然後背心跟醫療用品，大概是1到2萬元。」

黃姓男子愛騎重機趴趴走，違規紀錄和受害者的爆料一樣精彩，短短七個月內，就因為超速闖紅燈等，累積了1萬8千6百元的交通罰單，北中南超過10名受害者，成立自救會對黃姓男子提告，希望法律可以還給他們一個公道。

「報導本於目前偵辦進度與披露資訊，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

